台船公司承接中國航運旗下子公司2艘21萬噸級散裝貨輪，及後續2艘的選擇權。今（26）日雙方簽約。該案雙方自今年年初開始接洽，歷經多次技術及商務的協商過程，台船最終以優越的船型性能方案，加上較早的交船檔期優勢爭取到本案。
這場簽署活動儀式由中國航運公司董事長彭士孝、台船公司董事長黃正弘簽署相關合約，前董事長鄭文隆先生也受邀觀禮。台船指出，2004年起陸續建造載重噸20～21萬噸級散裝貨輪共計9艘，其中2艘為中國航運公司委託建造，近期交付中鋼運通公司之21萬噸散裝貨輪，更獲收錄2019年英國皇家造船工程師學會(RINA)「年度名船錄(Significant Ships)」。
台船指出，由於台船公司卓越的設計能力與優良品質實績，中國航運公司決定再次攜手台船打造新一代21萬噸級散裝貨輪2艘加上選擇權2艘。新一代21萬噸級散裝貨輪為配合船東之性能需求，重新規畫主要尺寸，並應用台船公司自主研發之先進節能技術，讓此新船型除了延續前幾代許多優點外，相較前一代設計於增加載重與降低油耗有更卓越表現。
台船指出，近年公司努力堅守發展商船本業且秉持海域最佳化設計理念，為中國航運公司量身打造節能環保高裝載效能的船舶，後續將繼續致力於提供船東優質的船舶設計與建造服務，以更加彈性的經營方式及精緻化管理，為台灣在全球造船產業中的地位提升作出貢獻，亦為根留台灣，促進國內業界合作之典範。
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