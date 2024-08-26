有網友在臉書爆料，到知名手搖飲店家鶴茶樓購買飲料，喝的過程中發現茶凍有脆脆的口感，結果撕開封口模後，發現裡面多隻蟑螂屍體，甚至還咬到1隻「爆漿的」。台北市衛生局26日表示，已派員前往，將重點查核人員衛生、作業場所清潔、病媒防治及設備管理等，並要求業者立即改善。鶴茶樓昨晚發聲明表示，將於今日公休1天，進行全面衛生清潔。

該名網友昨日晚間在臉書社群發文表示，明明點茶凍飲居然有脆脆口感，不拆開還好，「一拆開發現整杯都是」，只見撕開的封口模下，杯底依稀可見至少4隻疑似蟑螂的蟲子，甚至還咬到一隻爆漿，網友還將一隻蟲子放在封口模上，十分嚇人，對照杯身寫著「信心商店、良心入茶」8個大字，顯得格外諷刺。

台北市衛生局表示，今已派員前往該店，依據《食品安全衛生管理法》進行調查，重點查核人員衛生、作業場所清潔、病媒防治及設備管理等方面，並要求業者立即改善。若查核結果證實違規，將依《食品安全衛生管理法》處以6萬至2億元的罰款。

鶴茶樓也緊急於昨日晚間發聲明表示，該店有定期做消毒的紀錄，但仍會立即展開內部調查，針對每間分店進行更嚴密的清潔程序與檢查，以防止類似的事件可能再發生，也會加強所有員工的衛生培訓，並請該門市今日公休1天，進行總部規範的全面衛生清潔與稽查，並全力配合政府等相關部門的調查，承擔應有的責任。