台中太平區70歲瞿姓男子7月間生母病逝，因其母為側室，瞿男戶籍登記在大房名下，當時委請禮儀社代為處理大體進館事宜，因當日無法提出戶籍親屬證明，殯儀館拒辦登記，暫以無名屍處置，請里長開同住證明也遭拒，直至他到戶政所完成除戶才圓滿解決母親後事。對此，民政局說，大體登記依規須附關係證明文件，是維護大體安全和尊嚴。

台灣早期仍存在一夫多妻，唯偏房或側室無法入籍，其子女多半登記在大房名下，該案突顯庶出子女與生母間親權問題；瞿男高齡94歲生母7月17日過逝，雖與母同住多年，里長和鄰居也都知道他們的關係，第一次遇到必須持戶籍證明親權才能辦理登記就是為母送終。

生命禮儀社負責人陳子梵表示，當日委由該禮儀社協助，第一時間大體進館因瞿男無法提出戶籍親屬證明，台中市生管所崇德館拒絕辦理登記，且以無名氏處理，依規納入市民聯合公祭，瞿男也無法單獨為母舉辦告別式。

瞿男也因此情緒崩潰，隔日雖請里長協助出同住證明，但殯儀館承辦人員仍拒協助完成登記，最後是到戶政所持除戶證明，館方才未以無名氏方式處理相關事宜，最後其母後事也獲圓滿解決。

但陳子梵協助出面力爭，卻遭牽連民政顧問職務被解聘，她認為殯儀館無理刁難，當時她的確情緒失控，但隔日也帶伴手禮拜訪館長，當場道歉，她也強調，自己並不在乎民政顧問頭銜，也不會影響繼續關懷照顧弱勢的決心，但是希望澄清事情來龍去脈，不要以訛傳訛，同時要求還她公道。

對此，民政局表示，大體登記依規須附關係證明文件，是維護大體安全和尊嚴，生管處為提升各項殯葬服務品質及量能，完善民眾治喪需求，絕不會無端刁難治喪民眾處理亡者身後事宜。