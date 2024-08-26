東京奧運鞍馬銀牌以及2018雅加達亞運、2022杭州亞運鞍馬金牌體操好手李智凱，其教練林育信25日出席華南銀行小小體操營活動透露，李智凱從黃金計畫第1級降到第4級，國家運動中心執行長龔榮堂26日在國訓召開記者會說明，表示明年元旦正式實施黃金計畫3.0，李智凱的級別依照他在杭州亞運金牌的成績，預計會列在第2級，皆會有訓練專屬團隊。

林育信昨日無奈表示，李智凱雖因為傷勢無緣巴黎奧運資格，但積極進行手術和復健治療，預計明年回歸賽場，目標2026亞運和2028洛杉磯奧運，卻收到從黃金計畫第1級降到第4級的壞消息，恐不會有專屬訓練團隊。

25日國訓中心即回應，黃金計畫從2019年執行並滾定修正，東京奧運結束後啟動黃金計畫2.0，國訓中心亦於巴黎奧運前，已完成黃金計畫3.0修正，預計明年元旦正式實施黃金計畫3.0。

國訓中心26日再發出聲明，表示在李智凱確認未取得巴黎奧運資格時，國訓中心就有找李智凱討論，當時他表示尚需時間沉澱及思考未來規劃，國訓中心予以尊重，也向李智凱表達待他規劃好下一步走，會全力予以協助，近期李智凱明確表示，願意繼續拚戰2028洛杉磯奧運，國訓中心對他不懈精神表示敬佩與支持。

國訓中心補充，李智凱現已完成清除碎骨的手術，國訓中心會比照往例，成立醫療團隊，在復健的黃金時期全力支持與協助，目前國訓中心正擬訂各運動種類的「進／退場與級別調整之具體規定」，預計今年10月完成，將作為依據重新檢討原黃金計畫2.0的各級選手級別，於明年1月1日正式實施黃金計畫3.0。

國訓中心指出，李智凱在黃金計畫的級別，依他在杭州亞運金牌的成績，預計在黃金計畫3.0會列在第2級，皆會有訓練專屬團隊，國訓中心更強調，李智凱是中華隊在競技體操運動的頂尖運動人才，政府會繼續協助他追求奧運奪牌的目標。