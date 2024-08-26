拖式飛彈精準命中，展現官兵平時訓練成效。（記者黃迪明攝）

國軍26日實施年度「天馬操演」，由陸軍、海軍陸戰隊所屬反裝甲部隊進行拖式飛彈實彈射擊。（記者黃迪明攝）

為驗證部隊駐地、基地訓練成效，以及精準武器射擊效能，國軍26日實施年度「天馬操演」，由陸軍、海軍陸戰隊所屬反裝甲部隊，進行拖式飛彈實彈射擊；其中，新型「M41A7 ITAS拖式飛彈發射系統」於操演中首度亮相並實施射擊；與舊式「M220A2拖式飛彈發射系統」不同的是，該系統透過「輔助追瞄閘門」功能，可更有效鎖定目標，且能讓射手有數秒時間修調校正，比起舊式線控導引有更佳的穩定性，大幅提升射擊精準度。

「天馬操演」今、明2日於屏東枋山靶場舉行，由機步269旅等9個單位的反裝甲部隊施測；同時，也將實施夜間射擊，驗證武器作戰效能。

此次公開亮相的「M41A7 ITAS拖式飛彈發射系統」除可射擊拖式2A、2B飛彈外，也整合手柄式操控模組、雷射紅外線測量距離、系統輔助瞄準目標及自動檢測功能等特性，大幅提升接戰及快速反應能力；射手透過其閘門自動追瞄功能，可精準鎖定敵裝甲部隊，過程中，縱使車輛在移動過程產生偏離，也有數秒時間可供校正，更能有效精準命中目標。

在參訓射手遴選部分，新式「M41A7 ITAS拖式飛彈發射系統」以熟手官兵為優先，舊式「M220A2拖式飛彈發射系統」則以無實彈射擊經驗官兵為主。

射擊過程中，陸軍M1167、M1045A2拖式飛彈車，以及陸戰隊CM25履帶拖式飛彈車先後實施射擊。當車輛抵達靶位後，射手接獲命令，透過輔助追瞄閘門，以及光學瞄準具追蹤、線控導引方式，將目標資訊傳送給飛彈，直朝海上靶船追擊而去，最後命中目標，展現官兵訓練成效。