新北市南山中學學生代表新北市參加第64屆全國科展，最後成績揭曉，國中組生活與應用科學榮獲「全國第一名」及「聯發科技創造無限可能獎優等獎」，高中組行為與社會學科榮獲「全國第三名及鄉土教材獎」，高中組農業與食品學科榮獲「全國佳作」。

南山中學指出，本次科展參賽研究作品競爭激烈，南山學生能獲得佳績，要感謝所有投入科學教育的指導老師以及長期支持陪伴指導科展的教授群，在整個賽事過程，展現出最好的表現，從眾多參賽作品中脫穎而出，每一位參賽師生及家長皆全心全意投入科展活動，展現卓越的科學精神，令人敬佩。

南山中學說明，羅予晨、梁允謙、何岱恩同學參賽國中組生活應用科學科組，獲全國第一名、聯發科技創造無限可能獎優等獎，作品為「不『鰻』你了~魚骨成金」，實驗是將中南部產生的大量鰻魚廢棄物，經過重新整理，製作成風味佳、環保且利於加工的骨粉，後續作為食品添加物，製成風味特殊的餅乾，以期將鰻魚骨作有效利用。

評審們認為，此新方法產生的處理液可進一步開發為胺基酸萃取物和鰻魚油，食鹽水浸泡取代強鹼處理也減少了製作鰻骨鈣粉對環境的負擔，實現了資源的充分利用並創造了多元的商業價值。

何岱恩同學表示，研究過程當結果和推論不符時，只能從「失敗」中繼續實驗、找答案，最終克服難關的殊榮，勢必會帶領所有人持續挑戰。

高中組行為與社會學科獲大會獎第三名、鄉土教材獎，陳哲瑋、林祐任同學的作品為「傳統市場顧客環境識覺與攤商地方感之研究」，本研究建立在小論文的基礎上，需有嚴謹的研究理論與方法。

陳哲瑋同學表示，在整理研究結果時，有理論再進行推理是非常重要的一環，如此才可以有嚴謹的結論，感謝指導老師，帶領我們挑戰國展高牆。

高中組農業與食品學科獲大會獎佳作，楊子儀、林思翰、王凱彥同學的作品為「酥蔬跟你說-鹹酥雞攤常見蔬菜之抗氧化力探討，此實驗設計上雖無艱難的步驟或是複雜的儀器操作，但學生們需面對重複且大量的實驗，才能解決相關問題。

林思翰同學表示，科展研究不只注重實驗過程，亦須加強口語表達能力，感謝指導老師的悉心指導，我們很珍惜此次的經驗及成果，未來會繼續努力。