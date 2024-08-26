星期一，巴基斯坦西南部發生兩起嚴重的槍擊事件，激進份子手持自動武器掃射巴士、汽車、卡車，並且點火燒車，兩起事件造成至少 31 人死亡。

美聯社報導，當地警長阿查克扎伊 (Ayub Achakzai) 表示，兩起事件都發生在與阿富汗接壤的俾路支省，其中一起在該省穆薩哈伊爾地區(Musakhail)，槍手的恐怖襲擊造成23 人被殺，之後燒毀了至少 10 輛車，再逃離現場。

在卡拉特地區(Qalat)的另一回恐怖襲擊，槍手殺死9人，其中包括4名警察和5名路人。

除了兩起槍擊，恐怖份子還炸毀了博蘭(Bolan)的一條鐵軌，襲擊了馬斯通(Mastung )的一個警察局，不過這些攻擊事件，還沒有人員傷亡報告。

俾路支省一直是巴基斯坦長期的混亂區，多支分離主義團體在此割據，並三不五時發動針對安全部隊的恐怖襲擊，以這個做為要求獨立。儘管巴基斯坦多次表示他們已經平息叛亂，但是很明顯，當地的暴力事件持續不斷。

在襲擊事件發生數小時前，判亂的分離主義組織警告人們遠離公路，因為他們將要對安全部隊發動襲擊。分離主義者經常向人們索取身分證，然後綁架或殺害省外人。

旁遮普省政府發言人譴責這起嚴重的殺戮事件。隨後巴基斯坦總統和內政部長也各自發的聲明，痛批襲擊事件非常野蠻不會達成目的，並誓言幕後黑手不會逃脫制裁。

巴基斯坦安全分析師穆罕默德·阿里(Syed Muhammad Ali)表示，最近發生的殺戮事件， 分離主義分子企圖損害該省的經濟，降低政府對當地的建設意願，也才能維持當地人口結構。阿里]並指出「俾路支省的衰弱，意味著巴基斯坦的衰弱」。