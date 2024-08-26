民眾黨主席柯文哲被踢爆，今年5月斥資4300萬元，購入位於林森濟南路口的48.76坪商辦，柯聲稱以選舉補助款購入，將設「個人辦公室」，但隨即被揪出，目前該地點由「先發興業股份有限公司」登記使用，這間公司的負責人是「桂焌傑」，與前立委羅福助助理同名同姓。《中時》獨家取得桂焌傑聲明，證實今年6月被告知屋主已更換，但租約延續至原租約期限。

台北市議員林延鳳今（26）召開記者會，指出柯文哲今年5月10日以本人名義，用4300萬元現金購入位於「林森濟南路口」濟南大樓三樓之48.76坪商辦。柯文哲上午離開黨部時回應，選舉補助款參照其他黨的慣例，在民眾黨規定，選舉補助款3分之1要歸中央黨部，3分之2可以歸個人，他參考其他總統候選人的例子，用那個錢去要設一個個人的辦公室，長期要用的。媒體追問是個人的還是黨部辦公室？柯說，「我個人的」。

名嘴溫朗東稍早質疑，「柯文哲又說謊」，柯文哲說林森南路4300萬元現金購入的房子是拿來當「個人辦公室」，但林延鳳議員派人到現場探勘，該辦公室正由「先發興業股份有限公司」使用，房客公司負責人桂焌傑，與羅福助助理同名同姓。

據了解，桂焌傑1995年曾擔任羅福助助理，現為民進黨立委許智傑特助，桂焌傑回應《中時》，房東今年6月告知已經更換屋主，但當時並不曉得新屋主是柯文哲。

桂焌傑發出聲明，全文如下：

有關今日柯文哲買下中正區林森南路之商辦，並租予他人使用。事實為該商辦原承租人並不認識柯文哲，該租約源始也與柯文哲無關。

該辦公室自民國101年起年即已開始租用，每兩年換約一次，租約至114年4月止。承租戶並不認識柯文哲，但確實於今年六月被告知屋主已更換，但租約延續至原租約期限。

承租人乃與柯文哲並無私交，只是單純的屋主換人並持續租約，請媒體先進莫再打擾承租人。

許智傑辦公室聲明，針對今（２６）日下午媒體詢問，桂焌傑是否擔任民進黨立委許智傑特助一事，許智傑國會辦公室表示，經查許智傑辦公室目前只有一名黃姓特助，許智傑辦公室助理、職員也沒有姓桂的員工，特此聲明。