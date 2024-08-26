俄羅斯今（26）日清晨對烏克蘭發動大規模空襲，包括出動2波無人機攻擊、20多架轟炸機發射飛彈，烏克蘭全境空襲警報大響，目前已知釀成3人喪命，北約也緊急升空戰機因應。
綜合CNN、路透社、英國《每日郵報》（Daily Mail）、基輔獨立報（Kyiv Independent）報導，當地時間今日清晨6時前，烏克蘭全國各地響起空襲警報，上午8時30分以前，首都基輔陸續聽見多起爆炸聲，當地居民在警報響起後躲進地鐵站避難。
烏克蘭軍方表示，俄羅斯對烏克蘭進行大規模飛彈及無人機攻擊，包括先發動2波無人機攻擊，後續烏軍警告，俄軍再出動11架Tu-95長程戰略轟炸機及6架圖波列夫22M3型（Tu-22M3）戰略轟炸機發射飛彈，能搭載「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈米格-31K（MiG-31K）戰機及4艘海軍艦艇也參與轟炸。
包括基輔、烏國東北大城哈爾科夫（Kharkiv）、中部城市第聶伯羅（Dnipro）、札波羅熱（Zaporizhzhia）、西部城市赫梅利尼茨基（Khmelnytskyi）、利維夫（Lviv）等均傳出爆炸。
目前已知俄軍的大規模轟炸已在西北部城市盧茨克（Lutsk）、第聶伯羅、札波羅熱釀成3人喪命，另外至少有5人受傷。
上午9時過後，烏克蘭最大民營能源公司DTEK宣布烏國各地緊急停電，烏克蘭能源部長哈魯申科（Herman Halushchenko）表示，俄軍此波攻擊鎖定基礎能源設施。
北約也出動戰機飛越波蘭，波蘭武裝部隊作戰司令部在X平台發文，指出在俄羅斯發動攻擊，並且鎖定烏克蘭西部及靠近波蘭邊境區域後，波蘭及盟軍便出動戰機。
路透社指出，基輔原本就預期俄羅斯會進行大規模飛彈攻擊，美國上周警告，24日烏克蘭獨立日前後，發生攻擊的風險較高。
俄羅斯24日夜間發射飛彈轟炸烏克蘭東部城市克拉莫托斯克（Kramatorsk）一家飯店，釀成路透社英籍安全顧問伊凡斯（Ryan Evans）喪命。
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