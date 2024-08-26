俄羅斯今（26）日清晨對烏克蘭發動大規模空襲，包括出動2波無人機攻擊、20多架轟炸機發射飛彈，烏克蘭全境空襲警報大響，目前已知釀成3人喪命，北約也緊急升空戰機因應。

綜合CNN、路透社、英國《每日郵報》（Daily Mail）、基輔獨立報（Kyiv Independent）報導，當地時間今日清晨6時前，烏克蘭全國各地響起空襲警報，上午8時30分以前，首都基輔陸續聽見多起爆炸聲，當地居民在警報響起後躲進地鐵站避難。

Kyiv metro stations have turned into packed underground shelters. Children sleeping on floors pic.twitter.com/teSd3vdNlt — Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) August 26, 2024

烏克蘭軍方表示，俄羅斯對烏克蘭進行大規模飛彈及無人機攻擊，包括先發動2波無人機攻擊，後續烏軍警告，俄軍再出動11架Tu-95長程戰略轟炸機及6架圖波列夫22M3型（Tu-22M3）戰略轟炸機發射飛彈，能搭載「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈米格-31K（MiG-31K）戰機及4艘海軍艦艇也參與轟炸。

🚨 Massive Russian missile and drone strikes have caused explosions across multiple Ukrainian cities, leading to complete blackouts in several areas and halting train services throughout Ukraine.



X-101 over Ukraine (Vid-1)

Dnipro (Vid-2)

Kyiv (Vid-3)

Odessa power station was hit https://t.co/Q0OL0R5AK2 pic.twitter.com/hOLQv2zBVv — BigBreakingWire (@BigBreakingWire) August 26, 2024

Kyiv shaken by at least seven explosions on Monday morning, AFP reports - as Russia continues strategic military operations. Ukraine’s energy operator DTEK has announced emergency power outages to cope with the impact on the nation’s infrastructure. pic.twitter.com/AIsAMJkUPX — Cyprian, Is Nyakundi (@C_NyaKundiH) August 26, 2024

包括基輔、烏國東北大城哈爾科夫（Kharkiv）、中部城市第聶伯羅（Dnipro）、札波羅熱（Zaporizhzhia）、西部城市赫梅利尼茨基（Khmelnytskyi）、利維夫（Lviv）等均傳出爆炸。

BREAKING:



🇷🇺🇺🇦 One of the biggest missile attacks on Ukraine this morning.



The electricity went down all over the country.



Russia is finishing the electricity network throughout the country.



The power went out even during a live broadcast on Ukrainian television. pic.twitter.com/S9wLxgw5dx — Megatron (@Megatron_ron) August 26, 2024

目前已知俄軍的大規模轟炸已在西北部城市盧茨克（Lutsk）、第聶伯羅、札波羅熱釀成3人喪命，另外至少有5人受傷。

上午9時過後，烏克蘭最大民營能源公司DTEK宣布烏國各地緊急停電，烏克蘭能源部長哈魯申科（Herman Halushchenko）表示，俄軍此波攻擊鎖定基礎能源設施。

北約也出動戰機飛越波蘭，波蘭武裝部隊作戰司令部在X平台發文，指出在俄羅斯發動攻擊，並且鎖定烏克蘭西部及靠近波蘭邊境區域後，波蘭及盟軍便出動戰機。

路透社指出，基輔原本就預期俄羅斯會進行大規模飛彈攻擊，美國上周警告，24日烏克蘭獨立日前後，發生攻擊的風險較高。

俄羅斯24日夜間發射飛彈轟炸烏克蘭東部城市克拉莫托斯克（Kramatorsk）一家飯店，釀成路透社英籍安全顧問伊凡斯（Ryan Evans）喪命。