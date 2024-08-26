清華大學今年為每位新生準備了1份傳達永續理念的大禮包，包含環保袋、玻璃餐盒、不銹鋼湯匙及筷子。（清華大學提供／陳育賢新竹傳真）

全國各大學陸續開學了！清華大學26日為1900位大學部新鮮人舉辦新生領航營，今年以「魔法世界」為領航營主題，校長高為元也以魔法為喻，勉勵新生如果想獲得某項新能力，只要著手擬訂計畫、持續努力，魔法也可望在現實世界中發生。

清華大學今天辦理新生領航營活動，高為元和學生團隊合作拍攝影片分享，他今年教了一門課，在課堂上問同學們最想要什麼新能力，得到的答案當中，排名第1的是溝通能力，其次則是時間管理，還有人想要創新能力、想要更有自信。

高為元說，如果想要溝通的能力，也許可以看幾本溝通技巧的書、上一門課，找同學練習，並請他們提供建議，讓你可以1次比1次更好。如果你真的這樣做了，相信4年後的你一定是溝通大師。

高為元強調，魔法並非不勞而獲，電影及小說中的主人翁在打敗大魔王之前，都歷經了長期的學習與努力。他請所有新生都想一想，最想要的能力是什麼？從大學4年的開始就擬定計畫，透過每天的努力與實踐，朝夢想一步步邁進。他並在現場傳授新生1個最強大的咒語，那就是「相信自己，我做得到」。

而今年由學生團隊主導規畫的新生領航營以「魔法世界」為主題，代表12個學院的旗幟高懸體育館，歡迎全體新生的到來。副校長戴念華與師長代表站在舞台上，舉起清華小旗高呼口號，新生們則亮起手機手電筒回應，象徵點亮新生的未來。

戴念華呼籲學生每周空出20分鐘，思考自己在大學受教育的目標是什麼，當有了目標，才會覺得一切的辛苦都是值得的。

新生領航營學生總召陳慧瓴表示，大學就像1座充滿無限可能的魔法圖書館，每本書、每門課都是通往新世界的鑰匙，帶領學生進入未知的領域。領航營以魔法世界為主題，希望激發新生的想像力和探索精神，這也呼應了校長所勉勵的理念——相信自己的努力可以創造無限的可能性。

新生校園導覽設計了7個闖關關卡，包括5個主要關卡和2個隱藏關卡，邀請新生探索校園各處及圖書館等資源。新生們下載「i清華」手機應用程式來完成闖關任務，就有機會獲得限定版徽章和飲料提袋等特別設計的小禮物。

另，清華大學今年也為每位新生準備了1份傳達永續理念的大禮包，包含環保袋、玻璃餐盒、不銹鋼湯匙及筷子。更貼心的是，玻璃餐盒還分為800毫升和1000毫升兩種尺寸，學生可視平日使用習慣2選1，帶著它到校內餐廳用餐還可享折扣優惠。