大井頭小吃店，沙茶牛肉炒麵一吃驚豔。(蘇俊賓提供／蔡依珍桃園傳真)

隱身民宅的無名手工花生糖，沒名字、沒招牌、Google也沒有。(蘇俊賓提供／蔡依珍桃園傳真)

檸檬冰站的創意混搭冰沙。(蘇俊賓提供／蔡依珍桃園傳真)

富岡鐵道藝術生活節於8月24日至9月1日在楊梅富岡火車站及周邊街區盛大登場，吸引眾多藝術愛好者與鐵道迷共襄盛舉。同為鐵道迷的桃園市副市長蘇俊賓不僅親自參與記者會宣傳，也搭上「藍皮解憂號」體驗一連串精采遊程，有「被政治耽誤的藝術家」之譽的蘇，更手繪富岡隱藏版美食地圖在臉書分享，其中包括沒店面、Google地圖也找嘸的無名花生糖，卯足全力推廣在地美食，讓在地人也大讚蘇「懂吃」！

2024富岡鐵道藝術生活節活動亮點眾多，有「蒸機國王」DT668蒸汽機車與復古懷舊的「藍皮解憂號」，後者更是首度駛入西部地區，讓富岡增添別樣風情。此外，國內知名鐵道模型達人徐志綱的鐵道模型展也為活動增色不少。

蘇俊賓表示他認真做了田野調查，除參加藍皮解憂號以及走遍富岡鐵道藝術生活節的每一個展區外，最重要的是留了不少時間在富岡街區漫遊，深入探索富岡的魅力。他更精心手繪一張隱藏版美食地圖，3店家都是他親自踩點開發，而且距離都不遠，要讓大家體驗更豐富的富岡之旅。

蘇俊賓推薦大井頭小吃店，沙茶牛肉炒麵一吃驚豔；隱身民宅的無名手工花生糖，沒名字、沒招牌、Google也沒有，他自己進門前也一度猶豫；檸檬冰站的創意混搭冰沙等特色美食等，供大家按圖索驥、慢慢發掘，希望大家到了富岡，除了看火車、逛老街，也可以品嘗美食，滿載而歸。

蘇俊賓強調，富岡的精彩遠不止於此，這張美食地圖只是「第一發」，未來還會陸續更新，包括豆花、異國料理等更多隱藏版美食，誠摯邀請大家來富岡進行一場鐵道文化體驗及美食的深度旅遊。