新北鶯歌20歲吳姓男子無照騎機車載16歲邱姓女子，不明原因撞擊正在左轉的小貨車，造成吳男當場失去意識，邱女多處骨折，所幸經警消送醫後2人皆無生命危險，32歲林姓小貨車駕駛酒測值為0，吳男尚待抽血檢驗，詳細肇事原因有待調閱監視畫面後釐清。

三峽警分局表示，該事件發生於鶯歌八德路1號上午9時許，當時吳男駕駛機車沿八德路往鶯歌方向直行，卻不明原因迎面撞上從八德路1號駛出左轉的小貨車，當場機車車頭全毀兩人也噴飛，吳男甚至整個人因強烈撞擊力卡進貨車車底，導致脾臟內出血、左腳骨折、邱女則是左腳骨折，現場經救護員緊急送往林口長庚醫院救治，所幸2人目前皆無生命危險。

消防局第五救災救護大隊長鍾世銘提到，用路人如發現現場有嚴重車禍時，用路人也必須注意自身安全，可協助於事故車輛後方50公尺至100公尺放置車輛故障標誌警示之，避免造成2次事故的發生，另不建議任意移動患者，除非發現事故車輛有起火的疑慮，且移動前給予必要的急救處置。