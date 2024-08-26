兆豐集團今年上半年續上一季度之優異表現依然亮眼，銀行子公司核心獲利動能持續，上半年稅後淨利達177.92億元，其中，放款較去年同期成長8.3%，國內分行放款較去年同期增長12%，尤其聯貸業務動能強勁，勇奪Refinitiv國內聯貸市場管理行市占率排名第一名，金額達41.6億美元。淨手續費收入較去年同期成長46%，主係財管及企金授信手收增加所致，特別是財管手收較去年同期增長39%。

此外，非銀行子公司獲利表現亦十分亮眼，證券子公司的經紀手續費收益及財務操作收益也因大盤表現佳而大幅成長，上半年累計稅後淨利達14.95億元，較去年同期成長37%。票券子公司本業表現亮眼，主要業務包括承銷暨買入各類票券、CP2承銷金額、買賣各類票債券等項目均較去年同期成長13%~19%，票券及債券淨收益分別較去年同期增長17%及118%，促使票券子公司上半年稅後淨利達11.17億元，較去年同期成長14%。產險子公司因受0403花蓮地震災情理賠致使獲利有些影響，但仍保持穩健的獲利能力，上半年稅後淨利為8,544萬元。產險子公司著重發展具核保利潤的核心商品及通路發展，上半年核心商品保費成長率為16%、優質通路保費成長率為20%。上半年國內各險種保費收入51.92億元，較去年同期成長13%，主係工程保險成長34%及商業火險成長15%。AMC、投信及創投子公司獲利持續穩健。

今年上半年兆豐集團的共同行銷效益顯著成長，高達7.48億元，較去年同期成長16%，源自於證券台股引介交易量及產險商品共銷效益成長等。

今年年初兆豐集團所訂定之四大營運方針，包括：「兆豐第1、2大聚焦、3大支柱、4C策略」；兆豐金控上半年表現亮眼，穩居公股金控獲利第一；展望下半年，將持續保持高獲利動能，並在聯貸、企金放款、外匯交易等核心業務持續鞏固市場領先者地位。另外，2大聚焦之策略，也就是銀行和非銀行的集團子公司業務，以及銀行的企金和消金業務，多元獲利引擎策略成效斐然，非銀行子公司今年上半年獲利較去年同期增加356%；另外，銀行消金業務上半年財富管理手續費收益達19億元，較去年同期成長39%。兆豐金控將積極因應金管會即將推出的「亞洲資產管理中心」方案，密切關注並配合主管機關對高資產客戶財管業務的創新、開放政策。集團將整合旗下銀行、證券、投信子公司三大平台，為高資產客戶打造全方位資產管理服務，包括提供客製化的財富傳承建議、優化私人銀行服務、升級交易平台等。2024年上半年財管2.0之高資產客戶AUM高達1,906億元，年增率為45%、高資產客戶數亦大幅成長66%，預測未來兆豐金控將成為亞洲資產管理中心最受矚目的核心player。

此外，3大支柱中，數位轉型的部分，各子公司皆有多元化的應用場景。其中，銀行子公司於今年2月新設置數位發展委員會，推動服務數位化。數位理財平台建置之成效卓越，機器人投資顧問上半年累計基金銷量為7.3億元。另外，在AI智慧創新方面，導入影像辨識和自然語意分析，並規劃多項AI共用平台。證券子公司亦攜手精誠資訊打造ESG智能永續數據平台、自行研發客製下單系統「Mega Trade」。

在ESG永續發展的部分，截至今年上半年，兆豐集團之綠色融資餘額達3,483億元，較去年同期成長27%，綠色投資餘額達2,029億元，較去年同期成長1.4倍。在減碳目標方面，兆豐金控於112年底訂定科學減碳目標（SBT），於次年6月獲SBTi審核通過。此外，兆豐金控的氣候相關財務揭露（TCFD）報告書亦獲得SGS「績效評核-標竿者」最高等級認證，展現集團在氣候風險管理的實績。另外，銀行子公司於今年7月率先完成「住火保單資訊查詢平台」建置，成為全台首家與保發中心串接的金融機構，與產險子公司之資訊及核保部門共同行銷並提升效率及降低成本，積極響應「2050 年淨零排放目標」。

在4C策略的部分，兆豐集團繼續保持在「跨幣別」和「跨境」融資業務中的領先地位，成為台商海外業務及供應鏈重組的受客戶信賴的夥伴。面對國際利率市場的變化，兆豐集團運用專業的「跨資產」財務操作策略，延續過去的成功經驗;此外在「跨售」的部分，兆豐集團將持續推動集團的共銷業務，以期發揮集團的綜效。