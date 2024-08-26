前台北市長柯文哲涉及京華城容積案的爭議，台北市議會「京華城容積違失案」專案調查小組於26日召開會議，前副市長彭振聲出席說明。台北市議員趙怡翔在臉書發文表示，彭振聲顯然不願承擔京華城案引發的後續爭議，並確認市府在柯文哲任內，在無法源依據的情況下，向威京集團大手筆發放容積，商業利益換算高達100億元。

趙怡翔指出，彭振聲作為柯文哲任內主管都發局的副市長兼都委會主委，是審議京華城容積案的關鍵人物。然而，會議中彭振聲明顯迴避了承擔此案的後續爭議與法律責任，並強調最終是由柯文哲簽名核准。他表示自己對創設容積存在疑慮，因此拒絕代為核准，意在表明重大政治決策應由市長自行負責。

會中彭振聲也提及，不清楚柯文哲在做出決定前是否曾與市府法務局、都發局或其他相關單位討論京華城案問題，但自己未曾向柯文哲報告此事，柯文哲也未徵詢過他的意見，他甚至不記得在便當會中有過相關討論，事後才得知自己被指派為計畫經理。

趙怡翔認為，彭振聲在調查小組會議上的發言一定會採取對自己最有利的立場，含糊帶過爭議的部分，但是彭振聲的論述再次強調了柯文哲在此案中扮演的重要角色，也再次顯示出柯文哲未能清楚解釋京華城案的具體事實。

趙怡翔最後指出，柯文哲在任期內，市府在毫無法源依據下，向威京集團發放了商業利益高達100億元的容積，如今已經沒有人願意為柯文哲承擔行政責任，檢方應加速調查，釐清是否存在不當利益交換。