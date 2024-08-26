入住「神旺商務酒店」夏日指定專案，可再享每日限量客房升等。（神旺商務酒店提供／吳娮翎台北傳真）

酒店內每間客房浴室皆豪華寬敞，並設有降板浴缸。（神旺商務酒店提供／吳娮翎台北傳真）

神旺商務酒店推「盛夏食光」荷包扁扁的夏日也能吃大餐，主打不限平假日超大份量千元有找星級饗宴，4人同行再享85折優惠。（神旺商務酒店提供／吳娮翎台北傳真）

「盛夏食光」除了豐盛的餐點外，飲品多達6款。（神旺商務酒店提供／吳娮翎台北傳真）

神旺商務酒店擁有低奢的場地，此專案內含多樣的現場布置、超卡哇伊的性別揭曉道具外，另附贈精緻的點心及飲品。（神旺商務酒店提供／吳娮翎台北傳真）

搶攻最後暑假優惠，神旺商務酒店推食宿優惠專案！旅客不只能趁優惠入住、品美食，也能欣賞飯店獨有的國際級雕塑藝術品，收藏品包括藝術名家朱銘、楊英風、王秀杞等人之作，逾150件知名雕塑家真跡，神旺商務酒店不僅提供旅客休憩場所，更匯聚藝文及生活品味。

「今夏茫翻天」住房專案，雙人入住可享每日限量升等面萬坪綠意的「景寓客房」，房內提供日式浴衣及天然舒壓泡澡浴鹽，再贈每房兩罐特選啤酒和下酒小食，炎炎夏日想賴在飯店不出門，此專案附贈逾30部精采院線電影免費觀賞，讓旅客在房內當沙發馬鈴薯不無聊，位於酒店2樓的「銀柏廳」則提供晨光早餐買1送1優惠。

響應環保趨勢，旅客自備一次性備品，可再享專案價95折優惠，即日起至8月底於官網或來電訂房、下榻之旅客，即可獲得萬豪集團旗下「澎湖福朋喜來登」市景豪華雙人房，再享每房「兩客海港百匯自助早餐」住宿券抽獎機會。

除了住房優惠，銀柏廳祭出「盛夏食光」餐飲優惠活動，即日起至8月31日止，不限平假日午間４人同行指定歐式套餐，即享85折優惠，每人最低消費含服務費僅750元有找，套餐主打大份量精緻主餐外，內含前菜、沙拉、湯品，還有飯後水果甜點。

此外，看好龍年生育商機，酒店即日起推出精打細算「Baby Shower新生命開獎有禮」寶寶性別派對，活動內容包含多樣的現場布置、超卡哇伊的性別揭曉道具外，另附贈精緻的點心及飲品，預訂此專案，再贈飯店專業主持人帶領派對團康遊戲，炒熱現場氣氛、讓親朋好友不尬聊，活動結束後再享歐風雙主菜套餐，提前1個月早鳥下訂還有8折好康優惠。更多詳情可洽官網，來電預訂：02-2511-5185。

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