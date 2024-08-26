日月潭水社商圈民眾抱怨，垃圾定點離住家太遠，獨居長輩年紀大走得慢，時常來不及丟垃圾。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣日月潭地區商家林立，常有商家將事業廢棄物丟進魚池鄉公所垃圾車爆紛爭，因此垃圾車不再進商圈逐戶收垃圾，改為定點收運，卻引發民怨，水社商圈民眾指出，商圈收運垃圾地點少、停留時間短，獨居長輩常來不及丟垃圾；魚池鄉公所強調，垃圾收運定點及時間將滾動式調整。

日月潭地區飯店、餐廳、小吃攤等商家林立，觀光人潮所帶來的垃圾問題一直是燙手山芋，2003年魚池鄉公所曾一度拒收日月潭國家風景區的垃圾2周，引發喧然大波；由於日月潭商家偷偷將事業廢棄物丟進垃圾車屢爆紛爭，魚池鄉公所清潔隊公告，7月11日起垃圾車不再進入伊達邵、水社商圈逐戶收運垃圾，改為定點收運垃圾，卻引發民怨。

民眾投訴指出，伊達邵商圈收運垃圾定點僅5處，經投訴清潔隊增加至11處，而水社商圈收運垃圾定點經調整僅6處，每站只停留3至5分鐘，有獨居長者住得比較遠，得步行約200公尺，加上年紀大走得慢，時常來不及丟垃圾。

魚池鄉公所清潔隊表示，垃圾車進入日月潭地區的商圈清運垃圾時，部分旅宿業者涉嫌偷渡事業廢棄物，清潔隊員發現餐廳或旅館業者將垃圾趁亂丟進垃圾車出面制止，雙方起爭執，延誤收運時間，加上商圈街道狹窄，若垃圾車停留太久，還會被商家抱怨妨害做生意，為了降低對商家的干擾，改在商圈外圍定點收運垃圾。

魚池鄉長劉啟帆指出，縣府環保局要求各鄉鎮市加強垃圾破袋頻率，確保垃圾分類和資源回收成效，日月潭商圈改定點收運垃圾後，他數度騎機車跟在垃圾車後面了解收運情況，大部分民眾都給予肯定，清潔隊員也認為定點收運更加有效率，若有人對垃圾收運定點及時間有疑義，再做將滾動式調整。