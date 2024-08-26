詰立建設公司實際負責人許姓男子接手位於桃園市龜山區的「紐約時上建案」興售，卻勾結代銷公司、房仲等業者，以找人頭造假買賣紀錄或墊高實價登錄金額等方式銷售建案，藉此向銀行詐貸6億餘，並將被炒高的房屋高價轉售，被新北地檢署痛批助長炒房，依詐欺取財、偽造文書等罪起訴。

檢方調查，許男2018年因為建案銷售進度不佳，又有債務欠款、土建融貸款的壓力，找上建設公司張姓股東，並與代銷公司李姓業者、台信房屋、有巢氏房屋、太平洋房屋等房仲業者勾結，以墊高實價登錄的方式銷售建案，還為了呈現買房人氣的假象以炒房，找來假人頭當買方，偽造假銷售以貸款取得資金。

檢方發現，許男等人將建案店面實價登錄金額炒高38％至69％，住家也炒高8％至64％，統計共100戶房屋以此方式銷售，而許等人還將炒高後的房屋以假的實價登錄再售出，許男等人則藉詐貸不法獲利6億6361萬餘。

檢方痛批，不肖建商聯合代銷公司、房仲業者與地政士，以不實畫數和不法手段誘使民眾參與詐貸、偽造實價登錄等犯行，嚴重危害我國房地產交易秩序穩定，更助長炒作房價的歪風，依《刑法》詐欺取財、偽造文書等罪起訴。