國產署表示，該署已建立辦理停車場相關標準作業流程，並應實務需要與時俱進，最近於113年5月9日修正相關規定。國產署各分署辦理平面式路外收費停車場之作業方式有二，一是國產署各分署委託各級政府機關，由各級政府機關負責規畫停車場，以出租方式公開招選廠商投資經營，收益由雙方分收，並因應地方停車迫切需求，為能立即提供民眾停車，修正放寬於完成公開招商前過渡時期，開放民眾停車及收費之規定；另一是由國產署各分署自行公開招商，與具有專業能力之民間業者合作闢建停車場經營使用，各分署得依個案情形，在招商文件規範契約期間及屆期時得予延長續約，契約累計年期最長有6年之彈性，避免契約屆期時倘仍無具體長期活化方式，需再重新招標，以簡化行政作業流程。

國產署進一步表示，該署辦理設置平面式路外收費停車場方式，皆以自由競爭市場機制收取停車場權利金或租金，有助於引進民間資金興建及經營管理技術，增加市區停車位供給，紓解停車空間不足問題。