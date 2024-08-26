今（26日）下午2點31分發生白色自小客車撞上工程防撞車。（警方提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

今（26日）下午2點31分發生白色自小客車撞上工程防撞車。（警方提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

今（26日）下午2點31分發生白色自小客車撞上工程防撞車。（警方提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

今（26日）下午2點31分發生白色自小客車撞上工程防撞車。（警方提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣蘇花改觀音隧道南下車道，即台9線136.6公里處，今（26日）下午2點31分發生白色自小客車撞上工程防撞車，造成白車內一對男女受傷送醫，車頭毀損嚴重，肇事原因有待釐清中。

據了解，1輛白色轎車自撞內側車道的工程防撞車，造成28歲謝姓女子輕傷及29歲黃男子頭部外傷，2人意識清楚，由救護車送往羅東博愛醫院治療，雙方駕駛酒測值為0。

警方表示，南澳工務段於下午2時40分開始管制南下車道，請車輛改走台9丁，下午4時10分已開放通行。