宜蘭縣蘇花改觀音隧道南下車道，即台9線136.6公里處，今（26日）下午2點31分發生白色自小客車撞上工程防撞車，造成白車內一對男女受傷送醫，車頭毀損嚴重，肇事原因有待釐清中。
據了解，1輛白色轎車自撞內側車道的工程防撞車，造成28歲謝姓女子輕傷及29歲黃男子頭部外傷，2人意識清楚，由救護車送往羅東博愛醫院治療，雙方駕駛酒測值為0。
警方表示，南澳工務段於下午2時40分開始管制南下車道，請車輛改走台9丁，下午4時10分已開放通行。
宜蘭縣蘇花改觀音隧道南下車道，即台9線136.6公里處，今（26日）下午2點31分發生白色自小客車撞上工程防撞車，造成白車內一對男女受傷送醫，車頭毀損嚴重，肇事原因有待釐清中。
據了解，1輛白色轎車自撞內側車道的工程防撞車，造成28歲謝姓女子輕傷及29歲黃男子頭部外傷，2人意識清楚，由救護車送往羅東博愛醫院治療，雙方駕駛酒測值為0。
警方表示，南澳工務段於下午2時40分開始管制南下車道，請車輛改走台9丁，下午4時10分已開放通行。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。