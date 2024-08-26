田姓上尉2020年在軍艦上與女性部屬一起喝酒，2人還發生性行為，海軍艦隊處分撤職停役並停止任用1年，田男提行政訴訟請求撤銷，台北高等行政法院更一審認為，該處分未經職務編階為少將以上的權責長官組成懲評會，違反正當法律程序，判決撤銷處分，上訴後，最高行政法院駁回確定。

田姓男子是某軍艦上尉輪機官兼隊長，2020年4月11日晚上他在艦上寢室內飲酒，並在隔天凌晨酒後與女性部屬發生性關係，海軍後來接獲通報並對營內飲酒、違反性別分際情事進行調查，經查證屬實，軍方處分撤職停役並停止任用1年，他不服提行政訴訟。

台北高等行政法院認為，《懲罰法》規定，對尉級軍官施以撤職之懲罰者，其核定長官須為少將階以上（少將、中將、上將、上將司令、參謀總長、國防部長），但軍方對田男處分撤職並停止任用1年之懲罰，並未經職務編階為少將以上之權責長官組成懲評會決議為之。

北高行政法院指出，本件懲評會之組成為不合法，軍方處分本於違反正當法律程序之懲評會決議而作成，即非適法，因此判決撤銷原處分，另待海軍踐行合法之懲罰程序，以認定田男應否受罰及其懲罰種類，最高行政法院駁回確定。