金寶（2312）今（26）日宣布與財團法人基督教芥菜種會合作，推動一項針對食農教育的社會共融計畫，期望透過培訓部落青年擁有飼養生蛋雞技能及自然農業知識，改善偏鄉經濟，並促進青年返鄉。

此計畫於新竹縣尖石鄉「三一食農夢想基地」正式啟動，金寶與芥菜種會在現場舉行合作儀式，將共同促進偏鄉地區的可持續發展，支持部落產業永續發展，從扶助到扶立，幫助社區需要者及部落青年有工作機會。

金寶總經理陳威昌表示，這幾年看到台灣出現了許多現象，包含食安問題，在地農業面臨挑戰、環境衝擊，以及偏鄉人口外移導致城鄉差距甚大等等。因此，我們與基督教芥菜種會一同合作這項計畫，希望能從根本改善痛點。

此計畫以「三一食農夢想基地」作為培育部落小農的示範基地，透過自然農業友善飼養模式生產雞蛋，輔導部落小農學習建立循環農業的有效利用，使其在掌握技能後，能夠獲得穩定的收入，並成為部落中的技術骨幹，將所學知識和技術傳承給家人及其他青年，形成知識傳承的良性循環。同時，鼓勵青年返鄉創業，開設生蛋雞養殖場和自然農場，不僅能夠提供安全、健康的食品給民眾，還可創造當地的工作機會，促進偏鄉地區的經濟發展。

金寶集團永續長游乃溥補充，透過這樣的良性循環，部落中的長輩和孩子們也能夠在這些農場中找到自己的價值和位置，增強社區的凝聚力和向心力。

改善台灣食安問題和促進偏鄉地區的可持續發展並非易事，這需要來自各方共同努力及持續投入。金寶集團和芥菜種會深知，只有更多企業參與進來，才能真正改變這一現狀；希望透過此一計畫，能吸引更多企業關注，參與偏鄉發展和社會共融的事業。