直播帶貨已成為品牌行銷新趨勢，各大精品、美妝、時尚、運動等品牌陸續開闢新賽道，與直播電商攜手搶占市場！其中，義大世界Fossil專櫃首度品牌封館直播，與台灣跨境直播電商「溫倪詩｜VANNISE」聯手帶貨，狂銷各類包款超過數千顆，單場銷售額達千萬佳績！

Fossil台灣總公司與義大專櫃過去都不曾接觸直播帶貨，首次開播選中與直播經驗豐富的跨境直播電商「溫倪詩｜VANNISE」合作，今年八月舉辦台灣第一場Fossil官方授權直播，品牌方為此特別預留調配了國內外庫存，確保消費者都能即時購得心儀商品！

果然，當日多款熱銷話題商品亮相直播間，吸引消費者全面瘋搶，包含波士頓包、短夾等各類包款銷量衝破數千顆，其他如護照套、吊飾等配飾小物更是秒殺，每標平均2分鐘完售。

如今深受品牌青睞的跨境直播電商「VANNISE｜溫倪詩」，初期以國際代購起家時，也曾遭遇品牌婉拒配合，甚至禁止旗下分店供貨等難題。隨後他們以親身測評的獨到選品、細緻的售後服務，四年來贏得爆棚口碑，不僅社群超過50萬粉絲支持，更寫下年營業額達十億元的驚人成績，吸引國內外眾多知名品牌表達合作意願，邀請進行品牌專場直播。

「溫倪詩｜VANNISE」創辦人Tony指出，品牌與直播電商合作帶來的效益，不只是直播當下的銷量驚人，更重要的是線上直播與實體通路的配合，加上主播與觀眾長期累積的信任關係，可以達成品牌曝光與破圈效果，因此品牌制定一個良好的直播策略，包括精選符合品牌調性的直播平台、主播、場景等，將成為未來行銷規劃的必要一環。

Tony表示，Vannise代購起家時，同為創辦人兼主播的Bennise身上一款常背的愛包，吸引很多人的注意，粉絲暱稱它為「B編後背包」敲碗求代購，該包款正是Fossil的商品，從那天起，許多粉絲就認識了溫倪詩，也愛上了Fossil。

Tony強調，未來將尋求更多品牌合作可能，帶來更多優質商品滿足粉絲期待，同時也將建立直播電商與品牌實體通路合作的銷售新模式，打造品牌與消費者雙贏的購物體驗。