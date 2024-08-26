中山區建國高架橋下驚傳一起意外。（圖警方提供／簡銘柱翻攝）

中山區建國高架橋下驚傳一起意外。（圖警方提供／簡銘柱翻攝）

中山區建國高架橋下驚傳一起意外！今（26）日上午11時50分左右，一名鄭姓男子駕駛小貨車行經錦州街，沿東向西行駛，不料行至建國高架橋下時，因疏忽未注意限高標示，導致車輛後車鬥猛烈撞擊高架橋底部，瞬間引發一陣騷動。

據了解，鄭男在事故中幸運未受傷，事發後，警方隨即趕赴現場處理，並對鄭男進行酒測，結果顯示其酒測值為0，排除酒駕嫌疑。然而，車輛損壞情況需進一步評估，且此事件已交由相關單位進行深入調查與分析，以釐清事故責任。警方呼籲，駕駛人行車時務必提高警覺，避免類似意外再次發生。