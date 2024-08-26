朧粵包廂。（朧粵提供）

朧粵行政主廚胡福春 （朧粵提供）

朧粵中餐廳螯香秋宴 逾20道香蟹美饌登場，圖為日本松葉蟹二吃。（朧粵提供）

朧粵中餐廳螯香秋宴 逾20道香蟹美饌登場，圖為避風塘沙公。（朧粵提供）

朧粵中餐廳螯香秋宴 逾20道香蟹美饌登場，圖為黃耳松茸燉蟹鉗。（朧粵提供）

米其林二星港籍名廚簡捷明以及廚齡逾40年的朧粵行政主廚胡福春領軍操刀的「朧粵中餐廳」，一直以來廣受老饕食客讚賞青睞，時序入秋，俗話說「立秋蝦蟹肥」，此刻正是品蟹的最佳時節，因此朧粵行政主廚胡福春嚴選日本松葉蟹、阿拉斯加蟹、沙公、處女蟳、青蟹等肥美鮮味。

粵菜對食材品質極為講究，對活海鮮的要求更是嚴格，而對其風味與熟度的細節掌控更是考驗粵菜師傅的廚功，今年秋天，朧粵行政主廚胡福春特別嚴選各式鮮活美蟹，像是擁有六大名蟹美譽、肉鮮甜膏濃香的「日本松葉蟹」、碩大肥美的蟹中之王「阿拉斯加蟹」、蟹膏豐滿、鮮甜味更勝大閘蟹的「處女蟳」、以及肉質鮮美厚實的沙公、青蟹等，並以「清蒸」、「鹽焗」、「避風塘」、「香炒」、「湯燉」、「酥炸」等多重百變技法，悉心打造系列香蟹美饌。

朧粵以象徵富貴與永恆的朧月蓮作為餐廳的主視覺，「朧粵」意即永遠的粵菜，旨在將最純正傳統的正宗粵菜老味道精準完美的呈現，逾百坪的寬敞空間由知名設計團隊傾心打造而成，以簡約時尚帶有東方色彩的設計風格，營造出舒心恬適的用餐氛圍。