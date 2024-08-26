美國科技大廠IBM上周末傳出無預警收回中國大陸研發與測試崗位員工的內網訪問權限，引爆新一波裁員猜測。IBM中國總部今（26）日向多家陸媒證實，將徹底關閉大陸的研發部門，超過1000名員工受影響。

據《澎湃新聞》等陸媒報導，IBM中國表示，「IBM會根據需要調整運營，為客戶提供最佳服務，這些變化不會影響我們為客戶提供支持的能力」。IBM還指出，大陸企業，尤其是民營企業，越來越重視混合雲與人工智慧技術帶來的機遇，同時也強調，「IBM在中國的本地戰略重點則是利用我們在技術和諮詢方面的豐富經驗，組建具備相應技能的團隊，幫助中國客戶共創符合他們需求的解決方案」。

今年是IBM進入大陸的40周年，8月22日還舉辦了IBM中國企業級AI巔峰論壇。IBM亞太區總經理Hans Dekkers還公開表示，在進入大陸市場的40年裡，IBM幫助和見證了許多陸企成為行業領導者，也收穫了寶貴的共創經驗、人才和信任，「在新的AI時代，將繼續深耕中國市場，構建開放、充滿活力的AI生態系統」。

可是承諾「繼續深耕」的話還言猶在耳，24日就傳出IBM已在23日下班後無預警關閉北京、上海、大連等地研發與測試崗位員工的訪問許可權，涉及1000多人，公司還通知被收回權限的員工於26日進行談話，參與線上會議。

有大陸網友透露，這場線上會議3分鐘就開完，「研發一鍋端」。一位在IBM中國工作9年的員工向《澎湃新聞》透露，這次裁員的賠償金是「N+3」，也就是年資外加3個月薪資的補償。