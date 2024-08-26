副總統蕭美琴今（26）日上午前往台南出席「2024台灣文化創意博覽會」開幕活動時表示，今年文博會特別融合「文化策展」與「品牌商展」，希望讓每位參觀者、參展商及國內外人士在觀展的同時，能感受台灣文化議題深度，且在展區中找到與自己相關的文化連結與靈魂。

蕭美琴致詞時表示，她很開心回到小時候成長的故鄉跟城市。台南有許多變化，也有許多不變。不變的是很多珍貴的記憶，及許多專屬台南文化的歷史。今年適逢台南400，從1624年到現在的台南，歷史中有許多悲情、苦難，甚至還有壓迫，但是也有進步、追求夢想的努力及溫暖。

她指出，不管先來後到，所有參與台南最早開始跟世界連結的每一個人，都一代代塑造了台南豐富的文化。她很高興可以跟大家一起見證這次文博的開幕活動，除了主場館外，台南市內還有巷子貓，不只是文化，還包括臺灣許多生物在世界遷徙的歷史。

她說，歷史往往都是統治者記錄下來的，但是從現代民主社會來回顧歷史、前瞻未來，我們要以庶民的角度，和過去百工百業的參與、發展背景、以及人們的視野出發，譜出看到未來的自信。

她進一步提到，稍早前往「321巷藝術聚落」展區，也看到此次文博會結合了AI等先進技術，塑造更多對歷史的想像，以及對未來的前瞻跟展望，令人非常感動。她也期待可以在主場館看到更多台灣文化人對歷史的貢獻，及用創新譜出的未來。

蕭美表示，許多人將台灣的產業及民生經濟發展，比喻為人的身體，知識是我們的腦袋，那文化則是我們的靈魂。她感謝文化部與台南市政府合作，讓此次文博會結合具有特殊意義的「台南400」。每個參展單位的產業效益逐年成長，參展單位也持續增加，現在只要提到「台灣文博會」，就是台灣文創和文化軟實力的指標。

她指出，今年文博會特別融合「文化策展」與「品牌商展」，希望讓每位參觀者、參展商及國內外人士在觀展的同時，也能夠感受到台灣文化議題的深度，並且在展區中找到與自己相關的文化連結及靈魂。

隨後，副總統與現場貴賓一同參觀「文化策展主題展」、「地方展」及「品牌商展」等展區。包括文化部部長李遠、台南市長黃偉哲、嘉義市長黃敏惠、立法委員陳亭妃、故宮博物院院長蕭宗煌等亦出席是項活動。