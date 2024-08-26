英業達（2356）拓展智慧醫療版圖告捷，旗下英華達的「思邁智慧輸液系統」，繼今年第一季導入台大醫院體系六個院區後，近期再成功跨向國際醫療市場、成功導入泰國兩家醫院進行合作，為英業達的智慧醫材布局畫下一重要里程碑。

透過執行經濟部產業發展署的「創新醫療產品市場准入價值推升計畫」，英華達的「思邁智慧輸液系統」在金屬中心輔導下，導入泰國Muang Samut Paknam私立醫院及Somdech Phra Pinklao海軍醫院兩家醫院進行合作，對實際病患進行臨床輸液驗證，並進一步落地於兩家醫院。

思邁智慧輸液系統包括由英華達研發的輸液幫浦、輸液連線系統軟體，以及由尼得立斯研發製造之專用輸液套，均由國人自主研發製造，不僅提高病患的輸液安全，亦能促進護理師的工作效率，更可推動智慧醫院，將會是智慧醫療的重要一環。

英華達醫療電子事業副總經理曾慶安表示，思邁輸液系統在國內已全面導入數個醫學中心，繼於台灣站穩腳步後，此回跨出海外市場對英華達「思邁」品牌而言，是一個非常重要的里程碑。

Muang Samut Paknam醫院院長Dr.Pipat Pongrattanaman，於8月23日在曼谷舉行的驗證場域成果發表儀式上表示，來自於台灣的「思邁智慧輸液系統」，不僅可提高病患的輸液安全，亦能提高護理師的工作效率，未來亦期可推動醫院進階為智慧醫院，大幅提升泰國醫療智慧化。該院並很榮幸可以成為「思邁智慧輸液系統」在泰國的第一批臨床使用據點。

金屬中心副處長黃博偉指出，政府持續積極協助優秀的台灣醫療產品推廣至海外，此計畫著重於在泰國醫院場域進行臨床輸液驗證，以功能性及滿意度兩個面向評估「思邁智慧輸液系統」可帶來的效益，不僅可促進國際間醫療科技的共享和交流，亦能評估做為台灣智慧醫療解決方案的效益佐證，也是台灣智慧醫療器材系統整合輸出的又一成功範例。