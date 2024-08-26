農曆七月即將進入尾聲，不少人能卸下心防。不過，資深媒體人許聖梅接受《中時新聞網》訪問分享，「曾在某電視台廁所驚見『恐怖繡花鞋』，連女主播也正面交鋒過」。驚悚過程曝光。

某間電視台B1的攝影棚，曾被一位節目主持人告誡，「旁邊的女廁所不要去，要使用就走到外面的洗手間」。許聖梅滿臉疑惑，「對方不告訴我原因，但心裡面有點毛毛的」。但錄影空檔快速、方便，還是會使用攝影棚旁的女廁。

某電視台廁所「恐怖繡花鞋」傳說，許聖梅驚爆女主播也見過。（記者游定剛拍攝）

某年農曆七月、某晚近8點時在該台錄影，許聖梅說，「女廁很大間，我選最外面若出事較好逃，而正當我低頭如廁時，看見一雙腳走過去，原本想說很正常有人來洗手間」，但她驚恐地說，「那個人穿得是一雙繡花鞋、白色襪子，沒想到我會看見，當下想叫還叫不出來」。

許聖梅如廁時，驚見外頭有個穿繡花鞋的人經過。（示意畫面/記者游定剛拍攝）

好奇心作祟想確定是人還是鬼，於是，許聖梅將廁所門一間一間推開，沒想到完全沒人，「但剛那雙腳往裡面走，此時心裡就涼了」。後來外頭女性工作人員喊著「聖梅姐該妳了」，許聖梅臉色鐵青問對方，「老實告訴我，妳剛是否有去洗手間？」工作人員嚇到臉色慘白表示「沒有」。

許聖梅將整間廁所門推開卻不見人，心裡都發涼了。（示意畫面/記者游定剛拍攝）

隔天，許聖梅又到該電視台錄影，詢問化妝師「我昨天在女廁看到一雙腳」，沒想到，化妝師非常嚴肅回她，「先前有位女主播上完廁所、照鏡子，那個(鬼)直接從裡面走出來，看了一眼主播後才離開，走到門外就不見了，女主播嚇到三天不敢去上班」。

許聖梅後來了解到，「電視台為此辦過法會，但她變成地縛靈出不去了，導致多名員工都曾撞見」。這也為該台披上一層恐怖色彩。