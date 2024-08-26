同時，蔡伯翰表示，寒舍因疫情造成的帳面待彌補累計虧損，已在第二季順利全數填補，根據營運狀況及既定股利政策，若有盈餘即會進行配發。同時，集團正積極洽談多個海內外經營委託案，這些新專案預期將進一步拓展集團市占率，並提升品牌能見度。

寒舍2024年上半年合併營收25.05億元、年增8.82％，營業利益6.24億元、年增達近1.75倍，雙創同期新高。配合業外虧損收斂至近3年同期最佳，使稅後淨利5.18億元、年增達近3.29倍，每股盈餘5.67元，亦雙創同期新高。

寒舍董事長蔡伯翰表示，上半年位於台北的飯店住房率已恢復疫前2019年水準、年增3～5個百分點，國際飯店歐美客源回穩、約占23％，成為住房率成長主動能。而台北喜來登日本客源逐步回穩、約占20％，寒舍艾美為香港及新加坡各占10％，韓國旅客亦顯著增加。

隨著來台海外旅客增加，寒舍旗下各據點平均房價亦呈現穩定上升趨勢，其中寒舍艾美上半年平均房價達9484元、超越疫前2019年水準，顯示市場需求強勁。同時，集團近期積極推動多元化營運策略，透過與星級主廚合作提升餐飲多樣性，以吸引更多客層。

其中，寒舍艾美上半年推出2個新餐飲品牌，鎖定上班族的「DRIP & DOUGH」4月開業以來每月貢獻營收約110萬元、年增約10％，「TIPSY Sparrow」5月開幕以來假日訂席幾乎全滿，目前僅提供晚餐服務、每月挹注營收約300萬元，預期第四季前午餐全面營運後，月營收貢獻可望升至500～600萬元。

展望後市，寒舍下半年計畫進一步強化與米其林主廚合作，台北喜來登的安東廳、比薩屋及寒舍艾美酒店的寒舍食譜等餐廳均將推出米其林客座活動，持續為客戶帶來高品質的餐飲體驗，並期望藉此進一步提升業績。

整體而言，隨著國際旅展及多場節慶活動帶動，加上政府觀光政策支持及業者積極促進國際交流，國際旅客來台數量有望顯著提升，加上下半年步入餐旅業旺季，寒舍預期在多重利多因素加持下，住房率及平均房價可望穩步上升。

同時，礁溪寒沐酒店積極推廣高端旅遊市場，透過舉辦一系列美食節等活動，積極搶占國旅市場，配合中秋及年菜禮盒商機、秋冬國旅溫泉旅遊旺季、ITF旅展業績挹注及聖誕跨年敘餐需求高峰，多管齊下可望全方位提升下半年營運動能，力拚獲利成長。