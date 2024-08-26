根據美麗島電子報公布的最新民調顯示，民眾黨的不滿意度來到65.3%，為該黨2019年創黨以來的新高。媒體人張禹宣認為，柯文哲也沒打算選2028，他現在唯一祈求的事情，是能夠把所有司法案件結束，安全下莊，帶自己的錢去逍遙過人生。

民眾黨主席柯文哲的假帳風暴持續延燒，根據美麗島電子報今（26）日公布的最新民調顯示，民眾黨的不滿意度來到65.3%，為該黨2019年創黨以來的新高。

值得注意是，此次民調並顯示20至29歲者，對民眾黨反感高於好感（45.6%比38.3%），30至39歲民眾則更明顯（58.7%反感、28.2%好感），顯示小草流失的情況相當嚴重。

媒體人張禹宣26日在中天電視《大新聞大爆卦》表示，根據這份民調，柯文哲連里長、鄉鎮代表都選不上，也沒有人信柯文哲講的話。

張禹宣認為，民眾黨不可能選上任何一個縣市首長，柯文哲也沒打算選2028，他現在唯一祈求的事情，是能夠把所有司法案件結束，安全下莊，帶自己的錢去逍遙過人生。

本調查規劃為戴立安，調查範圍為全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍之年滿20歲的民眾。調查時間為2024年8月21日至8月23日，方法是由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）。成功完訪1082人（住宅電話757人、行動電話325人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。