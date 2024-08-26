許多人求職時，可能會考慮工作、薪水穩定的國營企業。一位在清潔隊工作的男子近日打算報考工作門檻較低的國營企業，但又不知該報考什麼職缺，因此決定上網求問，貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛推薦「台電配電」，雖然具有一定危險性，卻也是好上榜的國營企業工作。

原PO在Dcard發文表示，他大學讀體育系，現在就職於清潔隊，由於覺得清潔隊未來薪水太低，因此考慮轉換到國營企業的跑道，但由於所學跟各項職缺沒關係，因此上網求救，「有沒有門檻比較低的國營考試呢？」

對此，許多網友紛紛回應，「台鐵、台水、台電、中油僱員幾乎都可以考，沒科系限制，好上榜首推台電配電，可以上網查，影片很多」、「台電配電歡迎你 只不過可能比較危險就是」、「台電配電，聽説原本是護士或空姐的也有，就是複試的單槓要拉上去，跟試用期的訓練要挺過去這樣」、「那年受訓的時候，也有同學是清潔隊考進來的，我們是輸電工程」。