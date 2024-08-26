2024年建築園冶獎得獎單位80多位代表，26日由高雄市建築經營協會理事長黃瀚霆、2024年建築園冶獎主任委員黃啟倫、執行長林國禎等人率領，在總統府秘書長潘孟安、內政部長劉世芳陪同下，前往總統府晉見總統，接受表揚，

賴清德總統肯定建築園冶獎對臺灣城鄉發展、和公共建設產生正面影響，更符合全球淨零轉型趨勢、以及政府推動「智慧國家」方向。

賴清德總統期望，所有產業能繼續採用綠建材、推廣智慧化居住空間等方式，讓臺灣先進的資通訊產業、智慧建材，可以跨域結合，打造智慧淨零及建築產業鏈。並盼未來大家攜手合作，創造更優質的建築和環境，繼續提升國家競爭力。

賴清德總統致詞時，首先恭喜「建築園冶獎」，今年邁入30年里程碑，特別以「園冶叄零，零碳未來」為主軸，新增「淨零綠建築」、「人文美學」與「智慧建築」等三項特別獎，符合全球淨零轉型趨勢以及政府推動「智慧國家」方向，可以充分感受到主辦單位「高雄市建築經營協會」的用心。

賴總統也恭喜所有得獎單位，用作品改變臺灣城鄉風貌，像是得獎名單中，有他今年6月參訪的「屏東縣動物之家」，眾人努力把歷史遺址活化，轉型成動物友善收容環境，不但落實動物保護精神，也賦予歷史遺址新的意義，以及高雄駁二藝術特區一銀倉庫，在保留原始外觀結構下，融合現代美學和設計理念，成為「駁二共創2號基地」，為設計人才提供培力場域，也是地方上重要的文創聚落。

高雄市建築經營協會理事長黃瀚霆表示，這次是建築園冶獎第七次到總統府接受表揚，很感謝賴總統甫上任就接見得獎者，這對已經舉辦了30年的建築園冶獎是極大的鼓勵與肯定。

建築園冶獎開始於1995年，到今年剛好是30年，30年來歷經幾波房地產高低潮、921地震、金融海嘯、SARS、新冠疫情等，導致建築業蕭條，但建築園冶獎仍舊每年舉辦，沒有一年中斷。

他表示，30年來，建築園冶獎秉持獨立、公開、公平、多元代表、市民參與的競賽評比，經由嚴謹的評審機制，評選出具有特色的建築產品及景觀設計，更是縣市政府和民間單位努力爭取的榮譽。

黃瀚霆指出，賴總統在擔任台南市長將近7年期間，戮力推動公共建築、校園景觀及社區營造，展現台南多元且深厚的實力，建築園冶獎總共頒給當年的賴市長執政的台南市政府，共達43座建築園冶獎。

今年，建築園冶獎評選範圍涵蓋全台，最北到新北，最南到屏東，最高則到了海拔1,600公尺的雲林石壁，評比大樓住宅建築景觀類、透天住宅建築景觀類、公共建築類、公園綠地景觀類、舊建築再生類及社區景觀營造類等六大類，共有88件作品獲得主獎、9件作品獲特別獎，出動工作人員大約1千人次，所有協會工作人員都是志工，沒有薪水的，因為協會會員從付出得到快樂，從參與獲得成長。

他說，今年是建築園冶獎30年，訂定的主題是「園冶叁零 零碳未來」，從這30年來獲得建築園冶獎作品分析，建築業和政府部門一直都在共同承擔減碳的責任，把建築物的碳排放盡量縮減，執行溫室氣體減量，希望在下一個30年，政府和民間共同努力，透過建築設計展現出永續、環保、健康的綠色理念。