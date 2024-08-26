北京鼎泰豐（北京恆泰豐餐飲有限公司）公告指出，「對於這項決定給廣大喜愛鼎泰豐的顧客帶來的不便和失望，我們深表歉意。本公司將妥善處理員工經濟補償金與安置事宜，並依法保障儲值卡會員的合法權益。同時，積極與各合作夥伴溝通，圓滿處理後續事務，盡量減少對各方的影響。」。

對於華北分店熄燈，鼎泰豐總公司回應指出，鼎泰豐在中國大陸北京、天津、青島、廈門、西安等城市分店，目前由北京恒泰豐餐飲有限公司經營，今因北京恒泰豐餐飲有限公司營業執照期限屆滿不再展延，故鼎泰豐提前終止品牌授權。

鼎泰豐總部並表示，上述城市共14家分店，將陸續於2024年10月31日前結束營業。鼎泰豐總部已責請當地經營管理團隊，即日起妥善處理員工、顧客及供應商權益。

鼎泰豐總部另強調，鼎泰豐在中國大陸其他城市分店（上海、蘇州、無錫、南京、嘉興、杭州、寧波、廣州、深圳）經營管理不受影響，維持正常營運。感謝顧客長久以來的支持，鼎泰豐將持續致力於優質餐飲體驗，以期將來有機會再次於華北地區提供服務。