總統賴清德今（26）日上午接見「英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）」時表示。期盼英國持續以具體行動支持台灣，深化台英關係，共同撐起「民主保護傘」，確保全球的和平與繁榮。也期盼英國在今年底正式完成「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）入會程序後，能以具體行動支持台灣加入CPTPP，讓台英加強合作，一起促進全球的繁榮發展。

賴清德致詞時表示，他要感謝鄧元翰代表今過去4年來深化台英關係的努力與貢獻。他說，去年底，台灣與英國簽署「提升貿易夥伴關係協議」(ETP)，這是台灣首次與歐洲國家建立進一步經貿關係的框架基礎，也為台英關係的發展創下高峰，建立嶄新的交流模式。除了感謝鄧元翰代表的努力，也期盼英國在今年底正式完成CPTPP入會程序後，能以具體行動支持台灣加入CPTPP，讓台灣和英國加強合作，一起促進全球的繁榮發展。

賴清德也恭喜英國在上個月順利完成國會大選，台灣非常期待英國在施凱爾（Keir Starmer）首相領導下，台英關係能持續深化。近年來，英國政府與國會對灣台跨黨派的高度支持，除了持續在「七大工業國集團」（G7）等國際場域，重申台海和平穩定重要性，力挺台灣參與國際組織的力道也更甚以往，他要表達最深感謝。

他提到，上個月，秘書處設在倫敦的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）首度在台灣舉辦年會，包括來自英國等23國及歐洲議會共49名議員，無懼中國打壓堅持與會，是歷年規模最大的跨國議員訪團，感謝英國的支持。希望未來，台灣和英國等民主夥伴共同撐起「民主保護傘」，確保全球的和平與繁榮，也期盼在鄧元翰代表的支持下，一起達成這個目標。

鄧元翰致詞時則表示，他想起賴總統曾邀請他與其他駐台使節一同至阿里山特富野古道，這些活動讓他深受啟發。賴總統無論面對甚麼任務，都展現充滿活力及勤勉的態度，相信這些特質都將體現在未來的總統任期。

他說，儘管台英都迎來新的領導團隊，但彼此的共同利益依然一致。英國認為歐洲-大西洋及印太地區的繁榮穩定密不可分，新任首相施凱爾及外交大臣拉米（David Lammy）亦重申英國致力維持自由開放印太地區的承諾。台灣在此國際局勢中扮演至關重要的角色，無論彼此在地理上相距多遠，任何與台灣相關的發展都會影響英國及全世界。英國長期對台政策沒有改變，明確支持台海和平穩定，並反對單方面改變現狀的企圖。

鄧元翰指出，近年來英台合作大幅進展，在科學技術、能源及淨零轉型、雙語教育及人員交流等領域也有所突破，包括國會間及英國與台灣的高層互訪次數也大幅增加。英國一直是台灣國際參與的堅定支持者，尤其近期更積極參與全球合作暨訓練架構（GCTF）。

鄧元翰表示，基於雙方既有的健全基礎，在賴總統未來的總統任期，雙方將針對各項議題持續討論發展，有關「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），英國也樂意與台灣分享加入的過程與經驗，繼續推動雙方關係向前發展。訪賓一行由外交部長林佳龍陪同，前來總統府晉見總統，總統府秘書長潘孟安也在座。