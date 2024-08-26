新北消防局救災救護指揮中心今(26)日接獲民眾報案，稱三峽中山路郵局旁邊有人掉進水溝，情況相當緊急，消防隊一聽人命關天，立即派遣2個分隊、多台車輛共12人前往救援，到場才發現是烏龍一場，根本不是人掉進水溝，而是民眾的鑰匙不小心掉進水溝蓋，心急如焚下口誤說成「有人掉進水溝」。

消防局表示，該案由當事人自行報案，獲報後也立即派遣隆恩分隊及三峽分隊出動消防救助器材車、救護車，警義消12人，緊急前往救援，雖然是烏龍一場，但也慶幸無人受傷，秉持著為民服務的精神，使用破壞器材撬開水溝蓋，順利將民眾的鑰匙救出，成功完成任務。

第五救災救護大隊長鍾世銘提醒民眾，如果民眾有物品不小心掉進水溝蓋裡，無法靠自己取出時，別緊張趕快拿起手機撥打1999市民服務專線，轄區的清潔隊員將即刻救援協助撿拾物品，將寶貴的救災資源留給真正有需要的民眾。

至於有沒有謊報疑慮，新北消防局表示，謊報認定標準為捏造事實、無中生有，但本案確實有物品掉落水溝，因此體諒當事人在弄丟物品、報案雙重壓力下的緊張心情，不會去追究後續責任，但還是呼籲民眾遇到問題時沉著應對，避免為了小事占用寶貴的資源。