歌手張韶涵出道近20年擁有許多經典代表作〈隱形的翅膀〉、〈歐若拉〉等，近年將事業重心轉往大陸發展，除了專注歌手領域，也跨足綜藝節目演出。近日有網友曬出她商演片段，卻被發現背景是在洗手間前方，掀起熱議。

張韶涵極具辨識度空靈歌聲，在大陸舉辦演唱會人氣持續飆升。近日她出席商演活動，接連演唱多首膾炙人口歌曲，從粉絲在網上傳出部分片段中可見，張韶涵帶著精緻妝容，將頭髮盤成可愛包頭，穿上白色中式旗袍，在台上熱情演唱，沒想到舞台旁邊竟是廁所，用黑粗字體大大寫著「洗手間」3個字。

張韶涵在廁所門口開唱掀起網友吐槽。（圖／翻攝自微博）

畫面流出後，令不少網友相當傻眼，留言引發討論：「經紀人可以接靠譜一點的商演嗎？」、主辦場地太Low」、「太接地氣了」、「根本是鄉村駐演」，更有人毒舌吐槽：「好像廁所引導員」。

人紅是非多，據悉，先前張韶涵到大陸昆山參加商演也曾引發熱議，當時因為只唱4首歌，造成觀眾要求主辦單位退票，事後張韶涵工作室曬出病床照，原來是她急性腸胃炎依舊抱病完成演出，沒想到竟有網友造謠張韶涵在演唱會現場「拉肚子」，關鍵字「張韶涵拉稀」甚至一度衝上微博熱搜榜，張韶涵工作室發聲駁斥，要對謠言散播者提告。

日前張韶涵在巡演過程中鬆口「退休」一事，感謝粉絲一路陪伴，讓她了解音樂的魅力與自己存在的意義，坦言：「從來沒想過有退休的那一天」，沒想到脫口「退休」兩字，意外引起全場崩潰高喊：「不能退休」，並阻止她繼續說下去，可見她在大陸的高人氣。