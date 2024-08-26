金曲歌王蕭敬騰和經紀人Summer(林有慧)相戀多年，在去年10月登記結婚。今（26）日爆出兩人預計在今年10月在台灣舉辦世紀婚禮，對此，稍早蕭敬騰在IG曬出幫妻子吹頭髮的甜蜜合照，並證實婚禮消息，還透露更多細節。

蕭敬騰在IG發文，先是感謝外界關心，他表示：「很開心能向大家分享我們的喜悅」。他透露兩人在去年10月完成登記，婚後生活一切像往常一樣，沒有什麼改變，但因為去年時間太匆促，所以沒有舉辦婚禮，今年計劃將在工作空檔以婚禮為由，安排一場溫馨且輕輕鬆鬆、簡簡單單的親友聚會。

並且談到現在兩人正忙於演唱會巡演，日前將先專注在工作上。蕭敬騰和粉絲分享喜悅，並表示：「希望大家都幸福快樂，愛你們」。此外，他附上的照片則是自己拿著吹風機幫愛妻吹頭髮的甜蜜畫面，照片中Summer露出燦爛笑容，看起來十分幸福，最後蕭敬騰還不忘放閃，標註妻子帳號，自曝：「是的！Summer她的秀髮都是我在維護的」，並悄悄附上一個帶著墨鏡的表情貼圖。

蕭敬騰和經紀人Summer相戀多年。（圖／翻攝自蕭敬騰Jam Hsiao 臉書）

看到兩人幸福的樣子，粉絲紛紛湧入送上祝福：「祝你們永遠幸福快樂」、「對老蕭又大大加分，好貼心的舉動」、「期待婚禮很久！祝永遠幸福快樂」、「真好...甜蜜到～」、「不要再秀恩愛了，眼鏡戴上」、「很體貼ㄟ」。