韓國甜美歌手IU（李知恩）近期在世界各地舉辦巡演《IU H.E.R.E.H World Tour Concert》演唱會。日前，官方就公開今年6月在菲律賓開唱的花絮片段，怎料IU當天的狀況其實超級不好，吃了抗生素還產生嚴重的副作用，直呼：「出大事了！」

在今年6月1日，IU來到菲律賓馬尼拉站開唱，面對當地最大的競技場，可容納3.7萬名觀眾的舞台，她卻在前一天出現重大的狀況。IU透過影片坦承，這是她這次巡演以來，身體狀況最差的一次，「我今天一起床就覺得出大事了！」

向來積極彩排的她，原以為會因為身體狀況無法進行，幸好歌聲不受影響。但為了能加速身體復原，IU決定看完醫生後服用抗生素，沒想到卻出現嚴重的副作用，造成雙手雙腳紅腫，讓她相當憂心，只能盼望隔天的臉不要腫起來。

IU難掩憂心的神情，分享身體的狀況。（圖／IG@IU李知恩）

所幸表演當天非常成功，也給了歌迷最棒的演出。不過花絮影片曝光後，才讓大家真正了解到IU當天的狀況，紛紛心疼回應，「請姐姐不要生病，要保持健康啊！」、「請IU一定要好好照顧自己身體！」、「我們都很愛妳，一定要好好休息」、「天哪！能成為IU的粉絲好幸福！姐姐辛苦了。」