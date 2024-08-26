日本自民黨籍數位大臣河野太郎（61歲）26日下午在國會內召開記者會，宣布參加9月的黨總裁（黨主席）選舉。河野是「後岸田」候選人中，繼前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之（49歲）、前幹事長石破茂（67歲）之後，第三個正式宣布參選的人士。

這將是河野太郎第三度參選黨總裁。據共同社報導，河野已告知自己所屬的「麻生派」的會長、副總裁麻生太郎有意參選。不過，派系內有議員對河野的政策與政治姿態持否定看法，能否團結派系內部成為當前焦點。

河野2021年上屆總裁選舉時也參加競選。當時，他得到石破茂與小泉進次郎（43歲）的支持，被稱為「小石河聯盟」，在地方票上超出首相岸田文雄，但在最終投票中敗北。此次，小泉也在展開協調，最快本周內宣布參選，因而此次河野、石破及小泉3人將展開競爭。

7月31日，河野在視察核電廠後表示，若核電廠安全性合格，將暫時允許重啟運作，而日本也必須將核融合、氫能等新型技術列入能源政策的選項之中。日媒分析，曾是堅定反核派的河野，對核能態度轉向，目的是爭取自民黨內擁核派支持，為9月的自民黨總裁選舉鋪路。