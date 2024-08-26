號稱財經網美Emmy 的胡采蘋日前在影片中評論英特爾執行長季辛格賣EUV廠出清ARM安謀股票一事時，提及「到底有誰會去光華商場買單一顆處理器回家？」、「你是有看過一顆Intel處理器擺在店裡面賣的嗎？」等言論，遭大批網友質疑胡搞不清楚還充專業、講錯了；胡采蘋今（26）日發出認錯道歉文，坦承「甚至可以說是成為我們社群頻道的一個黑歷史」，沒想到這篇道歉文又挨批甩鍋給「年紀不到30歲的研究員」，再度慘遭炎上，許多網友酸胡采蘋跟柯文哲一樣，一切都是別人的問題。

胡采蘋26日在臉書上發出道歉文表示，「在我過去的經驗裡，印象中看到的大部份CPU都是散裝。我自己並沒有看過盒裝版本，而同學們要組裝電腦時，是給店家一個規格配置，過幾天去拿電腦，也不是單顆盒裝購買」，胡采蘋也說，「這個劇本的初稿撰寫研究員，他的年紀不到30歲，也沒有看過盒裝的零售CPU。他的經驗跟我是符合的，所以我們輕忽了過去要多重與業界查證的製作原則。我們沒有再多做調查，修正劇本內容的用語，讓他的內容更精確，而引發了爭議討論」。

胡采蘋強調，「初心本意是認為英特爾的退貨政策不包含散裝CPU是無法被接受的」。影片中被截圖下來的「沒有一顆一顆賣」，是指盒裝零售版，也並不是指所有CPU。胡采蘋也坦言，「個人的經驗是狹隘的，我和那位年輕研究員的閱歷也還是有所不足。這件事情已經成為我們人生中諸多犯錯的其中一件，甚至可以說是成為我們社群頻道的一個黑歷史」。

同時胡采蘋也說，「我們的團隊群組內也都明確的內部檢討，反省錯誤中，我們永遠不知道一支20分鐘的影片，做了很多研究和調查，但是竟然出包在幾句，我們少數人憑經驗覺得無需查證的話語，這次的經驗，更讓我們團隊學到了寶貴的ㄧ課」。

而此篇文章一發出，也立刻引爆許多網友討論，但大多數網友都不買單。（圖／翻攝自Emmy追劇時間臉書粉專）

胡采蘋最後也感到抱歉指出，「既然這支影片有錯誤之處，團隊已經在昨天晚上將影片下架，並且檢討反省流程。這是我們面對錯誤的態度，也再次感謝各界的批評指教，讓包含我在內的眾多團隊成員，有了學習應對疏失，更精進工作品質的機會。抱歉，也感謝」。

而此篇文章一發出，也立刻引爆許多網友討論，但大多數網友都不買單，甚至還在回覆其他網友留言時，直接引用胡采蘋道歉文裡的一段話批評「這個劇本的初稿撰寫研究員，他的年紀不到30歲，也沒有看過盒裝的零售CPU」真的！跟柯文哲一樣，都是會別人的問題。