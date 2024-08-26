輔信（2405）旗下醫材小金雞暄達醫學（7726），積極拓展歐洲市場再告捷，其自主研發生產的主力產品之一負壓傷口治療機（NPWT；Negative Pressure Wound Therapy）及敷料套件，繼於希臘、義大利、奧地利、德國等市場建立銷售基礎後，今年下半年再成功推進英國與立陶宛市場，與當地醫材品牌及通路商建立合作。

目前暄達的負壓傷口治療機已銷售至包含美國、巴西、阿根廷、台灣等多個國家。

暄達過去在歐洲的主要營收來源集中於醫療級減壓氣墊床系列產品，近年研發之負壓傷口治療機新產品線，多處於市場推廣階段。為進一步優化其在歐洲市場的業務，於2022年底在德國設置了歐洲子公司，以並該處作為拓展歐洲市場的核心樞紐，專注於強化當地物流倉儲、業務行銷、分銷渠道以及產品技術服務。

以暄達今年上半年在歐洲的銷售業績來看，其負壓傷口治療機在歐洲的銷售正逐步增長，已從2022年不到3％占比，提升至目前比重約達10％。

英國向來被視為是負壓傷口治療機的發源地及主戰場，歐美品牌長期位居主導地位。暄達以台灣品牌之姿，成功打進當地大型醫療品牌商合作鏈，目前已進行臨床應用，並獲得適用良好的回饋，預期後續銷售將逐步開展，目標要打進英國國民保健服務（NHS）採購體系。

在立陶宛市場部分，暄達亦已於近期小批量出貨予當地通路合作夥伴，同時也將持續積極爭取進入更多醫院與診所機會。

暄達之負壓傷口治療機及敷料產品，不僅已陸續通過歐盟、英國、巴西、紐澳等醫療二類認證，並已取得台灣TFDA許可與健保給付，以及美國FDA 510(K)許可。在此基礎下，產品更已成功進入美國、南歐、中歐與東歐部分國家，以及巴西、阿根廷及台灣等多國的多所公衛醫院、區域醫院及療養院所等。

展望未來，暄達將持續推進負壓傷口治療機的市場拓展，除持續深化歐洲布局外，也積極布局墨西哥、澳洲、紐西蘭、東協十國的馬來西亞與印度等機會，以期進一步擴展市場版圖。