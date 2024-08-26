台灣位於主要候鳥遷徙路徑，是亞澳海線候鳥度冬的重要中繼站；圖為高蹺鴴。（雲嘉南濱海國家風景區管理處提供／張毓翎台南傳真）

雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的「2024台灣國際觀鳥馬拉松」，今年邁入第12屆，是全台唯一24小時觀鳥活動，該活動於11月9、10日在台南北門遊客中心盛大登場，參加者還將獲贈運動帽及觀鳥特色獎牌，8月28日開放在活動官網線上報名。

台灣位於主要候鳥遷徙路徑，是亞澳海線候鳥度冬的重要中繼站，雲嘉南濱海地區擁有海洋、溼地和森林三大生態系統，提供豐富的棲息資源，每年10月至隔年4月，數萬隻鳥類在此停留和繁殖，形成全台最美的飛羽天堂。

雲嘉南管理處歷年來除了設立觀鳥亭，為觀鳥愛好者創造最佳的觀察環境，也期望透過舉辦「台灣國際觀鳥馬拉松」，邀請國內外的鳥類愛好者來到雲嘉南濱海地區，共同體驗觀鳥的震撼與感動。

雲嘉南管理處表示，經多年努力下，去年有韓國、日本、美國、英國、加拿大、馬來西亞、澳洲等7個國家計10組外籍隊伍報名，今年補助國內參加隊伍在活動日的食、宿、遊、購、行2000元，國際隊伍則補助3000元，歡迎各地愛鳥人士踴躍報名。