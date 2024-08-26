對大部分的人來說，運動是再普通不過的活動，運動可以健身、瘦身或是紓解壓力；但大多數人並不知道，如此平常的事，對憨兒來說，卻是需要被刺激，甚至，運動還是憨兒得以保持身體機能最重要的方式之一，對憨兒的家人來說，看到開心運動中的憨兒，常常會感動得流下眼淚。

大東電(1623)非常了解憨兒與其家人的不容易，過去幾年，大東電主動出錢出力持續關心憨兒，積極思考如何協助憨兒動起來，並學習簡單技能，期盼憨兒們及照顧他們的家人，都能開啟更快樂的人生。

過去，大東電邀請憨兒到公司尾牙表演、辦過憨兒籃球比賽，到了母親節購買禮盒，替憨兒向母親們祝賀。8月26日早上，桃園市中壢區龍昌里活動中心集結了15 位大東電的志工，他們都是要來參加大東電舉辦的憨兒專屬運動會，志工群透過運動遊戲，刺激憨兒動起來，藉著參與憨兒專屬運動會，大家培養團隊意識，也感受到滿滿的公益成就感，從而豐富每一位志工難得的生活體驗。

大東電指出，當天活動在專業教練的帶動下，只見平常不太愛動的憨兒們紛紛舉起了手、跨出了步伐，在志工們協助下，完成了人生中一場難忘的運動會。

大東電期待，透過此一另類運動會，能夠刺激更多人思考並接受︰在這世界上，每個人都不同，但每個人也都值得被尊重、被珍惜。志工們也在酣暢淋漓的運動會後，一起將運動會現場清理乾淨，充分彰顯大東電珍愛環境的精神。