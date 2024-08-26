HTC表示，VIVERSE Create v1.0提供了兩種構建虛擬空間的方式。首先，透過一個簡易操作的介面，無需進行程式編碼，在現有空間場景中上傳3D模型或媒體檔案進行裝飾即可完成建立。同時，並延升至與Sketchfab資料庫無縫整合，讓使用者可以免費瀏覽數百萬個模型，因此也無需具備專業的3D設計技術即可打造各式各樣多元的世界。

此外，還提供對VROID VRM格式的原生支援，創作者能夠匯入和使用他們的現有模型。第二種方式則是使用PlayCanvas，這是一款進階的遊戲引擎風格構建工具，專業創作者可自主創建空間場景以及更具互動性的空間體驗和小遊戲，使用瀏覽器即可在各類設備上體驗，創建完成後可將虛擬空間無縫上傳部署至 VIVERSE。

HTC說明，VIVERSE Create v1.0為創作者提供了建立各類虛擬空間的工具並可隨時與同事、朋友、家人分享，只需透過一個簡單、安全、便於瀏覽的連結即可實現。無論是虛擬聚會、現場活動還是多人互動，每個人都可以輕鬆使用。

VIVERSE Create v1.0緊隨著日前所推出的獨家3D渲染技術－VIVERSE Polygon Streaming服務之後推出，讓各類組織和企業也能夠靈活地將高保真、互動式3D模型引入其工作流程。無論是用於管理單一模型或同一空間中多個模型，VIVERSE Polygon Streaming 都能結合伺服器端和在客戶端的圖像渲染處理工作，顯著降低對頻寬和處理能力的需求。