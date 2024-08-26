林淑惠／台北報導

雙11前哨戰99購物節即將開打！Yahoo奇摩購物自9月2日起推出「99好買節」，首波集結必買必囤的民生消費品、爆款銅板價99元商品限時搶等優惠。

根據Yahoo奇摩購物觀察，清潔用品、寵物用品、居家用品往年都是99購物節的前三大熱銷主力。而近期漲聲不斷，主計處統計近期消費者物價指數攀升至新高點，促動民眾持續精省荷包、精準消費。

Yahoo奇摩購物盤點近期三大精省消費趨勢，包含追求「以量制價」、「一物多效」與「善用聯名卡優惠」聰明消費。平台上「以量制價」購買潮持續發酵，消費者轉向更具經濟效益的批量購買，尤以日常必備消耗品最為顯著，像是箱購「瓶裝水／氣泡水」、多組數的「洗沐用品」等都是消費者搶購囤貨的目標，以及追求「一物多效」，具多功能價值的商品更受消費者青睞，如夏季外出必備「涼感濕巾」可降溫又可去除黏膩感、「多效洗衣球」同時告別濕悶臭味與病毒細菌、「大容量吸管杯」兼具環保與實用便攜功能。

Yahoo奇摩購物9／2至9／11推出「99好買節」活動，祭出5重好康優惠，全站3折起、百萬購物金大方送，刷指定銀行信用卡最高享5,000元刷卡金，天天品牌日、爆款商品銅板價99元、再享0元免運。

另外，刷指定銀行信用卡最高再享5000刷卡金、刷Yahoo聯名卡站內消費最高12％回饋，累積滿13000登記送1599超贈點，站外消費支付 （包含手機LINE Pay支付、Apple Pay或美食外送平台foodpanda、Uber Eats等），筆筆皆享8％超贈點回饋。