謝男的朋友想與前妻復合遭拒，懷疑是前妻的同事介入，於是在個人臉書上罵對方「老奸巨猾欺騙誘拐女人毫無良知」，並張貼對方照片，不料，謝男看到後，不但在朋友臉書留言罵對方「專門搞破壞」、「這個人很垃圾」，還將朋友臉書內容張貼到自己的臉書上，彰化地院審理後，依犯個人資料保護法，處有期徒刑3月，另付損害賠償4萬元。

判決書指出，謝男的朋友在2021年初與前妻離婚後，多次想與前妻復合，但都被前妻拒絕，因猜測、懷疑是前妻的同事介入而心生不滿，於是在2022年6月初，在個人臉書發表「這人老奸巨猾欺騙誘拐女人毫無良知這位洪先生」等具侮辱文字內容的貼文，並在貼文下方附上對方臉部照片供人觀覽。

謝男在瀏覽朋友的臉書貼文及照片後，在下方留言「專門搞破壞」、「這個人很垃圾」、「好像半夜兒到鬼」、「好像色魔」、「色狼」，隔日凌晨，更在個人臉書上發表「專門破壞人家家庭」 貼文並在貼文下方轉載朋友臉書貼文及對方的照片。

法院審酌謝男僅因瀏覽朋友臉書貼文及照片，就在朋友臉書留言，並在自已臉書貼文及轉載的舉動，法治觀念極其淡薄，並對告訴人之個人資料隱私、名譽及人格評價造成相當損害，所為不可取，犯後雖已坦承犯行，但未能與告訴人達成和解，賠償告訴人所受之損失或徵得告訴人之諒解，依犯個人資料保護法，處有期徒刑3月。原告亦提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，法院判應給付原告4萬元。可上訴。