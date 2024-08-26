經濟部水利署說明，此次計畫共分3期，預算將達1億，範圍以鹿堀溝水域與周邊步道為主。（陳冠廷服務處提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣立委陳冠廷近日邀集相關單位考察鹿堀溝水環境改善工程規畫。（陳冠廷服務處提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣大林鎮鹿堀溝日據時期就有水鬼抓交替傳說，1990年改建為育菁親水公園至今，因硬體設備老舊，居民使用性不高，嘉義縣立委陳冠廷近日邀集相關單位考察鹿堀溝水環境改善工程規畫，整體經費預估1億元，陳冠廷允諾會協助向水利署申請經費，希望透過工程改善，保護地方文史與自然環境。

陳冠廷日前邀集經濟部水利署、嘉義縣政府水利處、大林鎮公所等單位，考察鹿堀溝水環境改善工程規畫，經濟部水利署說明，此次計畫共分3期，預算將達1億，範圍以鹿堀溝水域與周邊步道為主，進行水環境改善、設施更新、景觀美化及農業串聯等項目。總改善面積總計約6.5公頃，串聯步道長約1218公尺。

陳冠廷說，「鹿掘溝水環境改善工程」目前由縣府規畫設計中，預計今年年底前完成，後續工程執行部分請嘉義縣政府協助列為優先辦理工程，提報經濟部水利署爭取補助，並請水利署優先協助辦理，希望透過此次改善工程，讓這片承載著社區的歷史與文化的場域開放給更多人使用，藉以維繫社區的凝聚力。

大林鎮鎮長許有疆表示將仿效台南月津港的成功案例，結合地方文化與環境保護，透過創新設計與社區合作，將鹿堀溝轉型為具備生態保護與文化意涵的休閒空間，說此次工程因包含生態環境檢核，在中央審查預算補助時將更具優勢。

陳冠廷強調，未來的鹿堀溝水岸透過水質改善與生態復育，希望讓長者能行得安全，學童能有親水環境教育，水利署則補充整體工程將融合埤圳互動、漫水穿城、生物棲所等三面向，打造更共榮的社區空間。