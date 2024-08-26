劉男在輕生前留下了一封「不自殺聲明書」。（簡銘柱翻攝）

曾任教於該校的羅台生教授在23日透過臉書發文，指控劉男因遭受職場霸凌，被迫辭職，最終不堪壓力走上絕路。（翻攝羅台生臉書）

北市大安區驚傳台北科技大學碩士班劉姓學生於17日晚間20時30分在校內第六教學大樓頂樓輕生，消息震驚各界。曾任教於該校的羅台生教授在23日透過臉書發文，指控劉男因遭受職場霸凌，被迫辭職，最終不堪壓力走上絕路。

據羅台生教授透露，劉姓學生家境清寒，全靠半工半讀完成學業，並考上北科大碩士班。劉男生前在金管會所屬的「財團法人保險事業發展中心研究處」打工，為了支付學費及生活費，還需照顧弟弟。羅教授提到，劉男在輕生前留下了一封「不自殺聲明書」，聲稱因遭到該中心主管及其他人員的惡意逼退，導致身心受創，最終無法承受壓力選擇結束生命。

羅台生教授痛心指出，劉男是一位善良上進的青年，來自低收入戶家庭，儘管家境困難，仍靠著自己的努力完成北科大的學業，並成功考取碩士班。然而，因學校排課問題，劉男發現自己每週三需請假上課，於是向保發中心主管請示，但對方卻告知「如果要讀書你就辭職」。此言無異於將劉男逼入絕境，加上生活重擔，最終讓他走上絕路。

對此，保發中心表示，事發後已立即展開內部調查，並對相關主管進行查處。該中心強調，將深切檢視內部管理制度，改善員工申訴管道，並持續關懷劉男家屬，協助處理後續事宜。然而，劉男的輕生原因是否確實與職場霸凌有關，仍有待檢警進一步調查釐清。

這起悲劇震撼社會，也再次喚醒大眾對職場霸凌問題的關注。羅台生教授在文末呼籲：「還我北科大學生生命，請停止霸凌其他弱勢族群。」此言令人深思。

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