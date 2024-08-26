菸害防制新法2023年上路，全面禁止電子煙，仍有不明煙品流入市面傷害民眾健康。胸腔科醫師蘇一峰表示，近日收治一名30歲男子，因吸食電子煙感到胸悶不適，最後還咳出血來，經檢查後發現已有明顯肺炎，提醒民眾拒絕菸害。

蘇一峰在臉書發文分享，一名30幾歲的男性患者來看診，自述平常不抽菸，但應酬時友人遞給他哈密瓜味的電子煙嚐鮮，患者吸了幾口後開始覺得胸悶不適，隔天居然直接咳出血，還有發燒症狀。

蘇一峰幫患者安排X光檢查後，結果驚見患者肺部已出現明顯肺炎的情況，緊急安排住院治療。蘇提醒民眾不要嘗試來路不明的電子煙，以免吸入傷身得不償失。

衛福部國健署近期公布調查，近8萬名青少年有抽電子煙習慣，電子煙含許多致癌化學物質、丁二酮等香料，吸入肺部會引發嚴重肺部疾病。另有韓國研究則指出，使用電子煙導致罹患氣喘機率至少高2倍。

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