農業部長陳駿季（右二）到九如鄉農會參訪鳳梨葉自動化取纖循環場，動手將鳳梨葉擺放到輸送帶上。（羅琦文攝）

農業部長陳駿季（左二）到九如鄉農會參訪鳳梨葉自動化取纖循環場，鳳梨葉片迅速抽取出纖維。（羅琦文攝）

鳳梨抽取出的纖維，可以製成衣服、帽子、提袋、毛巾等物品。（羅琦文攝）

農業部在屏東縣九如鄉設置鳳梨葉自動纖維抽取機，農業部長陳駿季26日到九如鄉農會參訪並聽取地方意見，他表示，農業部力拚2040年達農業淨零，比台灣訂出2050淨零轉型提早10年，首要解決就是農業剩餘資材歸零，全株充分運用是全台典範。九如鄉農會則希望農業部能協助擴大工廠並打開通路。

陳駿季說，目前每年產生約600萬噸農業剩餘資材，其中500萬噸為生物性，針對如何將這些剩餘資材再利用，是農業部當相重要的政策，今天到九如鄉來看鳳梨取纖技術，過去鳳梨只食用水果本身，葉片與莖幹都當作堆肥，現在農業部與工研院及農改場、農會與企業共同合作開發鳳梨取纖技術。

陳駿季表示，農業部近年推動農業剩餘資材再利用，可以能源化、資源化、材料化；在植物部分，有很多含有纖維類果樹可以運用，如鳳梨葉可以抽纖維、鳳梨梗可以抽鳳梨酵素、果皮渣可以堆肥利用，將鳳梨近全株運用是為典範。

陳駿季說，鳳梨纖維全世界都有使用於衣服、提袋，希望能透過九如鄉農會鳳梨葉自動化取纖循環場這樣的示範場域，未來能更積極將鳳梨全株利用，如此不僅在生產端對農民有幫助，多一分收益，對於產業端，也多一項外銷產品。

九如鄉農會總幹事龔泰文則希望農業部能協助穩定檸檬產業價格，抽取鳳梨與香蕉纖維可以間接造福農民，增加蕉農與鳳梨農民的收益，九如鄉農會很願意協助農民，讓農家創造更多附加價值，盼農業部能協助興建大工廠擴大產線，並拓展通路。

屏東鳳梨種植面積逾3000公頃，是全台第1大產地，以往鳳梨葉都是做為肥料，利用鳳梨纖維具有韌性、彈性且涼爽的特性，農糧署以特別預算補助屏東縣九如鄉農會設置鳳梨葉自動化取纖設備，目標1年處理800公噸鳳梨葉，產出8公噸纖維，可製作袋子、衣帽等。